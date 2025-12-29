Трамп анонсировал еще один разговор с Зеленским

По словам Трампа, сегодня на встрече с Зеленским было обсуждено 95% вопросов с Зеленским.

"Мы очень близки к цели, возможно, даже очень близки, мы достигли большой детализации, хотя многие и говорили, что это невозможно. Продолжим завтра", - заявил Трамп.

Встреча Трампа и Зеленского

26 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о намерении в ближайшее время провести встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана. По его словам, ключевые решения могут быть приняты еще до Нового года.

Ранее Зеленский впервые представил согласованный с США мирный план из 20 пунктов, а также пакет документов по гарантиям безопасности и послевоенному восстановлению Украины. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что при активном участии Белого дома достижение мирного соглашения возможно в течение 90 дней.

Президент уточнил, что во время переговоров с Трампом планирует обсудить пять ключевых направлений, в частности гарантии безопасности, военную составляющую, восстановление Украины и дальнейшие шаги.

Кроме того, стало известно, что накануне встречи с Зеленским Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Общение длилось более часа, после чего стороны договорились снова созвониться уже после переговоров Трампа и Зеленского.