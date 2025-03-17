Трамп анонсировал разговор с Путиным о прекращении войны в Украине и раскрыл основные темы

Соответствующий анонс со стороны президента Штатов состоялся во время разговора с журналистами на боту Air Force One, который выполнял рейс из Флориды в Вашингтон.

"Мы увидим, будет ли у нас что-то объявить, возможно, до вторника. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник", - сказал Трамп.

По его словам, за выходные было сделано "много работы", сейчас американская сторона хочет "увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне".

Также президент США очертил основные темы своей предстоящей беседы с Путиным. Он рассказал, что вопрос территории и электростанций станут частью разговора о завершении российско-украинской войны.

О каких именно территориях шла речь - о временно оккупированных российскими захватчиками украинских землях, или о контролируемых Силами обороны Украины районах Курской области - он не уточнил.

"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях", - сказал Трамп.

Он также назвал это "распределением определенных активов".

Предложение США и Украины к РФ о режиме тишины и вопрос переговоров между Трампом и Путиным

Напомним, недавно в Саудовской Аравии состоялась встреча между делегациями Украины и США, во время которых американская сторона предложила ввести всеобъемлющее перемирие с РФ на 30 дней. Украина согласилась на данную идею, но предупредила, что Россия может нарушать режим тишины.

Для обсуждения предложения Моску на прошлой неделе посетил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Впрочем, как выяснилось Путин не дал окончательного ответа относительно перемирия. Глава Кремля взамен рассказал, что якобы Украина может использовать это время для перевооружения. В официальной Москве отметили, что именно такой "сигнал" передали Штатам.

Европейские лидеры также выражают сомнения в том, что РФ станет придердиваться прекращения огня.

Как ранее рассказал советник главы Белого по вопросам национальной безопасности Майкл Волтц, соглашение между Украиной и РФ может содержать механизм обмена территорий на гарантии безопасности. При этом, по его словам, членство Украины в НАТО является очень маловероятным.

Добавим, по мнению экспертов американского Института изучения войны (ISW), Путин не откажется от дальнейшей попытки оккупировать Украину после прекращения огня.

Ранее издание The Independent узнало, какие "красные линии" имеет Украина для любого мирного соглашения с РФ. В частности, ключевым вопросом являются территории. Подробнее об этом можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

Стоит добавить, что в воскресенье спецпосланник президента США Уиткофф рассказал, что разговор между Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным ожидается уже на этой неделе.