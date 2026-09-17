Трамп анонсировал переломный момент в войне США с Ираном

Вооруженные силы США будут поддерживать присутствие на Ближнем Востоке на уровне, достаточном для возможного возобновления боевых действий. В то же время Вашингтон должен принять важное решение по Ирану.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Президент США отметил, что стоит перед критическим решением: возобновить масштабные военные действия против Ирана или выбрать другой путь для прекращения конфликта.
"Мне предстоит принять важное решение. Хочу ли я вмешаться и уничтожить их [иранский режим] или нет? Это важное решение. Со мной может произойти что угодно", - сказал он.
Трамп сообщил, что планирует обсудить дальнейшие шаги в ходе встречи с лидерами шести стран Персидского залива в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. В число стран-участниц входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.
"Я хочу узнать, где они находятся и как у них дела. Мы всегда очень заботились о них", - заявил президент США.
В то же время Трамп отказался сообщить, примет ли он решение о дальнейших действиях до или после промежуточных выборов.
По словам американских чиновников, Трамп и министр обороны Пит Гегсет приказали вооруженным силам США поддерживать необходимый уровень присутствия на Ближнем Востоке до конца года. Это необходимо, чтобы быть готовыми к возможному возобновлению боевых действий.
Трамп заявил, что очень доволен тем, что военно-морская блокада помешала Ирану экспортировать нефть.
"С тех пор как мы начали блокаду, ни одно судно не зашло в Иран. Они пытались, и мы их взорвали", - сказал американский президент.
Он добавил, что Тегеран находится в прямом контакте с Вашингтоном, и заявил, что "иранцы по-прежнему хотят достичь соглашения".
Напомним, Politico сообщило, что Дональд Трамп потратил на ведение войны на Ближнем Востоке не менее 38,1 миллиарда долларов.
Кроме того, Трамп недавно предположил, что США могут остаться в Иране после войны и взять контроль над нефтью, как это было в случае с Венесуэлой.