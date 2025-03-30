Трамп анонсировал новый разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп анонсировал новый разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он запланирован на следующую рабочую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По словам Трампа, оба мужчины планируют снова поговорить на следующей неделе.

Заметим, что ранее сегодня стало известно, что Трамп взбешен из-за российского диктатора Путина в вопросе об Украине.

По словам американского лидера, он готов ввести дополнительные пошлины на российскую нефть.

Переговоры между Трампом и Путиным

Напомним, что президент США и Путин провели телефонный разговор 18 марта 2025 года, во время которого обсудили возможность прекращения огня между Россией и Украиной.

Путин якобы согласился на временное перемирие, зато выдвинул условия для полного перемирия. В частности он требовал прекращения мобилизации в Украине.

Несмотря на достигнутые договоренности, российская сторона не сдержала обещаний, и боевые действия продолжились. В Офисе президента Украины отметили, что Россия фактически отвергла перемирие, поскольку обстрелы украинской территории продолжались даже после переговоров.

Как сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвы, Россия нанесла по меньшей мере два удара по энергетике Украины. Известно, что на днях были атакованы объекты "Нафтогаза".

Больше об энергетическом перемирии между Украиной и Россией и работает ли оно - в материале РБК-Украина.

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