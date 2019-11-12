Трамп анонсував публікацію стенограми розмови з Зеленським

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що опублікує стенограму телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Відповідне повідомлення Трамп розмістив Twitter.

Він зазначив, що це його перший, а значить, і найбільш важливий" телефонна розмова з Зеленським. Стенограма може бути оприлюднена вже в цю п'ятницю.

"Щоб залишатися самим прозорим президентом в історії, я коли-небудь на цьому тижні опублікую стенограму першого і, отже, самого важливого телефонного дзвінка, який я мав з Президентом України. Я впевнений, що вам це здасться привабливим", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, у США опублікували стенограми показань провідного експерта по Україні Ради національної безпеки США Олександра Виндмана і колишнього радника президента США Дональда Трампа з Росії Фіони Хілл в рамках процедури імпічменту Трампа. Стенограми опубліковані на сайті Палати представників Конгресу США.