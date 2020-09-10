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Україні та Ізраїлю потрібно посилити військову співпрацю, - Зеленський

Київ, Четвер 10 вересня 2020 09:27
Україні та Ізраїлю потрібно посилити військову співпрацю, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський вважає необхідним посилити військове, розвідувальне та оборонне співробітництво з Ізраїлем. Також президент хоче збільшити співробітництво з ізраїльськими компаніями і дослідницькими центрами.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що Україна та Ізраїль зіштовхнулися з викликом процвітання в умовах військового конфлікту. За його словами, ізраїльські технології можуть зіграти важливу роль у захисті українських громадян.

"Ми знаємо, як важко крокувати до миру, і наскільки він важливий для процвітання. Ми вдячні за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і сподіваємося на тісну взаємодію в цьому питанні", - сказав Зеленський.

Також президент вважає, що Україні є чому повчитися у Ізраїлю в плані кібербезпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна хоче відновити рейсове сполучення з Ізраїлем.

Крім цього повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони України в 2021 році планує збільшити фінансування оборонного сектора.

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