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Тракторист или телохранитель. В Кабмине призвали женщин овладевать "мужскими" профессиями

Украина, Четверг 06 июня 2024 20:47
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Тракторист или телохранитель. В Кабмине призвали женщин овладевать "мужскими" профессиями Фото: нужно, чтобы женщины овладевали "мужскими" профессиями (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Одной из основных проблем в Украине сейчас является нехватка рабочей силы из-за мобилизации.

Об этом рассказала Министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Свириденко отметила, что важным вызовом для экономики стала мобилизация специалистов в ряды ВСУ.

"Нам сейчас нужно уделить больше внимания программам переквалификации остающихся в тылу украинцев на профессии, которые пользуются максимальным спросом. В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов - таковы сейчас реалии рынка труда", - подчеркнула министр.

Она пояснила, что переквалификация специалистов вместе с трудоустройством ветеранов - это главные вызовы для правительства на рынке труда.

"ЕБРР рассмотрит возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации как со стороны государства, так и со стороны украинского бизнеса", - пояснила Свириденко.

Напомним, что полномасштабная война в Украине внесла коррективы во многих областях рынка труда. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина "(Не)женские профессии. Как война изменила рынок труда, а украинки все чаще овладевают "мужскими" должностями".

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