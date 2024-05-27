(не)женские профессии. Как война изменила рынок труда, а украинки все чаще осваивают "мужские" профессии

С начала полномасштабной войны во многих областях рынка труда Украины наблюдается дефицит кадров. Особенно не хватает специалистов профессий, обычно считавшихся "мужскими". Однако работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности, а украинки активнее откликаются на такие вакансии и проходят переквалификацию. О том, в каких профессиях женщины заменяют мужчин во время войны – в спецпроекте для РБК-Украина рассказывают Meest, АТБ и Ferrexpo.

Meest Group: целые женские команды, занимающие "мужские" должности

В международной почтово-логистической группе компаний Meest исторически женщины являются неотъемлемой частью команды: работают с финансами, персоналом, маркетингом, являются региональными директорами и партнерами. В то же время из-за специфики работы — сортировки, перевозки, логистики — линейный штат компании, а это две трети персонала, ранее состоял преимущественно из мужчин.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину это стало меняться. Как рассказывают в компании, с февраля 2022 г. часть Meest присоединилась к Силам обороны: сегодня государство защищают более 130 сотрудников компании. Многие были вынуждены изменить место жительства в пределах страны или вообще уехать за границу.

"Мы четко увидели смену тренда примерно летом 2022 года. На тот момент мы смогли решить самые критические вопросы с помощью работников, адаптацией операционной работы и т.д. И восстановили набор людей на должности, которые по тем или иным причинам были вакантными. Заметили, что наиболее активно отзываются именно женщины, в том числе и на роли, ранее считавшиеся сугубо мужскими", — добавляют в компании.

С тех пор в компании начали привлекать женщин, и в течение следующих месяцев эта тенденция только усиливалась. По состоянию на данный момент в Meest сформировали целые женские команды, занимающие "мужские" должности. В общей сложности это три категории персонала: работницы складских помещений, сортировочных центров, а также руководители операционных отделений.

"Если раньше складские команды у нас более чем на 80% состояли из мужчин, то теперь некоторые подразделения — на 70% из женщин. Распределение штата складских центров также существенно изменилось — в некоторых направлениях это уже 50% на 50%, иногда даже с преимуществом женских кадров. Для этого компания сменила некоторые операционные процессы, а также внедрила технологии, чтобы женщинам было комфортно работать в новых для себя условиях", — рассказывают в Meest.

Сначала к привлечению женщин к составам, логистике относились с осторожностью: работа крайне тяжела и физически, и нравственно. Но буквально через несколько месяцев все сомнения исчезли. Женские команды и женщины показывают крайне эффективную работу. В компании выделяют их системность и структурированность, а также упругость и адаптивность. В общем, они всегда открыты к новым знаниям и возможностям — и их всячески в этом поддерживают.

Изменения коснулись и руководства операционных отделений — сейчас в компании много женщин на этих должностях, больше, чем за прошлые годы. И важно, что во многих случаях в лидеры вырастают люди именно из внутренней команды. Например, во время войны руководительницей отделения в одном из областных центров стала женщина, которая на этой локации до этого работала оператором — и теперь выполняет собственные функции без нареканий.

"В наших планах - привлекать женщин и на должности курьерок. В этой сфере тоже есть собственные вызовы, потому что адресно мы доставляем посылки до 30 кг включительно. Поэтому и здесь компании нужно подстроиться, чтобы позволить женщинам работать с меньшим весом - и работа в этом направлении уже ведется", — говорят в компании.

В ближайшем будущем в Meest убеждены: самыми активными будут две категории поисковиков — женщины, а также ветераны и ветеранки. Они нуждаются в изменениях в рекрутинговых и операционных процессах, поэтому в компании активно над этим работают: внедряют новые технологии и процедуры и для женщин, и для ветеранов обоих полов, а для последних начали привлекать психологов с целью моральной поддержки.

"В конце концов, мы видим, что наши люди готовы работать и давать результат при любых обстоятельствах. Главное — создать для них комфортные и прозрачные условия", — резюмировали в компании.

АТБ: компания сильных женщин

По состоянию на сегодняшний день на предприятиях АТБ трудоустроено более 56 тысяч украинцев, 67% из которых являются представительницами прекрасного пола. Так исторически сложилось, что работа в продуктовом ритейле считается женской, хотя требует максимальной вовлеченности и самоотдачи. Как показал опыт компании, для украинской женщины нет ночного невозможного.

Ведущая программистка компании Кристина Мищенко в свое время совершила восхождение на гору высотой в 6 500 м, установила на вершине украинский флаг и флаг АТБ.

По состоянию на сегодняшний день в ряды ВСУ, теробороны и Нацгвардии присоединились более 4,5 тыс. сотрудников АТБ. Если сосчитать только мужской персонал, то мобилизовано около 30% мужчин. Ввиду этого женщины уже адаптировались, например, выполнять работу охранников. В среднем почти каждый магазин сети приходится такая работница. Количество женщин, вовлеченных в, как считалось ранее, сугубо мужские должности зависит от обстоятельств, но в отдельных случаях доходит до 50%.

Кадровая политика компании направлена на развитие кадрового потенциала. Если женщина стремится стать специалистом экстра-класса, занять вожделенную должность, то априори не может быть никаким условностями. В том числе речь идет и о так называемом разделении на традиционно "женские" или "мужские" должности. Однако важно понимать, что не все женщины могут выполнять мужскую работу.

Полное отсутствие гендерных стереотипов в компании лучше слова доказывает то, что более двух третей персонала составляют именно женщины. Среди коллег и бизнес-партнеров АТБ даже называют компанией сильных женщин.

"Благодаря самоотверженной работе, компания выдержала мощный удар полномасштабного вторжения, приобрела звание "сети несокрушимости" и стала форпостом продовольственной безопасности целой страны", — говорят в компании.

В АТБ еще в довоенное время было множество примеров того, как женщины эффективно работают и быстро поднимаются по карьерным ступенькам в профессиях, которые можно условно считать "мужскими", например, руководят ключевыми регионами, занимаются вопросами охраны, безопасности и т.д.

Также в компании гордятся своими учебными центрами в Днепре, Киеве, Львове и Одессе. Ежегодно там бесплатно проходят обучение и повышают квалификацию более 4 тыс. работников. Гендерных ограничений и стереотипов там тоже нет.

"Женщины и мужчины получают новые навыки, овладевают желаемыми профессиями, становятся специалистами высочайшего уровня и быстро поднимаются карьерными ступенями в команде лидера отечественного ритейла. Что касается "мужских" профессий, то наши женщины овладевают специальностью "водитель погрузчика". "Работизировать" "автоматизировать" подобную физически тяжелую деятельность можно, но такая замена будет невероятно ценной и очень небыстрой. Поэтому решение этого вопроса взяли в свои руки наши хранительницы", — констатировали в АТБ.

Ferrexpo: поддержка женского лидерства и декреты для мужчин

Ferrexpo – один из трендсетеров крупного украинского бизнеса, демонстрирующий комплексный подход к вопросам инклюзивности и гендерного равенства. Так, в 2022 году компания подписала Принципы расширения прав и возможностей женщин, способствующих поддержанию гендерного равенства. Поэтому одним из приоритетов группы разнообразие на руководящем уровне и поощрение карьерных возможностей для женщин.

С 2020 Ferrexpo воплощает комплексную DE&I-стратегию, внедряя принципы инклюзивности и гендерного равенства. Благодаря ей за последние три года количество женщин на руководящих должностях в Грейде 10+ (менеджерский состав) выросло на 60%. Доля женщин на руководящих должностях в 2022 году составляла 21%, целью является к 2030-му достичь показателя в 25%.

"Внедрение идей гендерного равенства усилило устойчивость персонала, готовность к инновациям и способность оперативно реагировать на вызовы времени. Данное решение позволило нам укрепить отношения с зарубежными партнерами, ведь им приятно сотрудничать с компаниями, где одинаковый уровень доверия к руководителям и руководителям", — отмечают в компании.

По ее словам, внутри предприятий это позволило изменить взгляды скептиков-мужчин и успешно преодолевать предубеждения относительно женщин-лидерок. Работницы предприятий ощутили свою ценность для производственного процесса, что мотивировало их в дальнейшем развитии их профессиональных качеств.

Елена Николаевчук-Нерода, с 2018 года работающая водительницей автотранспортных средств в карьере на Еристовском ГОКе, мечтала управлять автомобилем с детства. Эту мечту она смогла воплотить в Ferrexpo.

В свое время Елене предложили трудоустроиться водительницей БелАЗа, и она согласилась, хотя и не имела предыдущего опыта вождения такого автомобиля. Нюансам работы во время стажировки научили опытные наставники. За 5 лет работы Елена работала в карьере на легковом автомобиле, после получения водительского удостоверения категории С начала водить автосамосвалы МАЗ и КрАЗ. Затем перешла на более мощные Bell и Caterpillar грузоподъемностью 40 и 90 т, уже имеет удостоверение, позволяющее управлять 220-тонником. В будущем Елена планирует овладеть и другой горной техникой – бульдозером и экскаватором.

Кроме того, в компании работает программа мужского декрета, позволяющая женщинам продолжать карьерный рост. Если в семье сотрудников Ferrexpo женщина хочет раньше выйти из декретного отпуска, чтобы продолжать расти профессионально, ухаживать за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может мужчина. Компания при этом заботится о том, чтобы семейный доход не стал меньше: если у мужчины большая зарплата, но идет в декретный отпуск и у семьи из-за этого уменьшается совокупный доход, у Ferrexpo компенсируют эту сумму.

"Сложнее всего в декрете — не иметь возможности работать, я очень скучала по своей работе. Благодарна мужчине, который поддержал мое стремление уже через год вернуться на рабочее место. Это наша вторая дочь, поэтому я уверена, что мой муж справится, а я могу спокойно выполнять повседневные обязанности", – признается Ольга Романцова, специалист производственного отдела литейно-механического цеха.

Практика "мужских" декретов набирает обороты, ведь в компании понимают важность развития как для мужчин, так и для женщин.

В целом же в компании подчеркнут, что трудовой коллектив Ferrexpo – сообщество, где все имеют доступ к равным возможностям – овладение новыми профессиями, повышением уровня квалификации, карьерным ростом и развитием компании независимо от гендера. Кроме того, компания получила возможность пополнять коллектив профессиональными кадрами (как мужчинами, так и женщинами), особенно в отношении вакансий, которые стали критическими в условиях военного положения.