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Тракторист чи тілоохоронець. В Кабміні закликали жінок опановувати "чоловічі" професії

Україна, Четвер 06 червня 2024 20:47
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Тракторист чи тілоохоронець. В Кабміні закликали жінок опановувати "чоловічі" професії Фото: потрібно, щоб жінки опановували "чоловічі" професії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Одною з основних проблем в Україні наразі є нестача робочої сили через мобілізацію.

Про це розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

Свириденко зауважила, що важливим викликом для економіки стала мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ.

"Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці", - наголосила міністр.

Вона пояснила, що перекваліфікація спеціалістів, разом з працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для уряду на ринку праці.

"ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу", - пояснила Свириденко.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні внесла корективи у багатьох сферах ринку праці. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Українв "(Не)жіночі професії. Як війна змінила ринок праці, а українки все частіше опановують "чоловічі" посади".

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