Трагедия в Миле: МВД опросило 40 свидетелей и выясняет, почему склад с боеприпасами был среди домов

Полиция совместно с представителями СБУ и Офиса Генпрокурора устанавливает все детали трагедии в селе Мила - прежде всего, почему склад боеприпасов расположен среди обычных жилых домов.

По словам Выговского, уже опрошено около 40 человек - потерпевших и свидетелей, а вещественные доказательства направлены на экспертизы. Расследования ведутся в рамках уголовного производства по служебной халатности.

По сей день известно о 37 погибших, личности многих из них еще устанавливают. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести - полицейские и спасатели продолжают поиски.

Масштаб разрушений

Из-за российского удара и последующей детонации боеприпасов повреждено около 130 домов на нескольких улицах. Спасатели до сих пор гасят очаги огня, находиться вблизи места происшествия еще небезопасно.

Ночью оперативно эвакуировали около 400 человек. Тогда же полицейские и работники ГСЧС спасли более 10 человек, которые были в подвалах и не могли самостоятельно выйти.

На территории общины развернули палатки ГСЧС и полиции, где можно получить помощь, в том числе психологическую. Работают мобильные подразделения сервисного центра МВД и миграционной службы, где восстанавливают документы. Патрульные уже частично возобновили движение по трассе Киев - Житомир.

Выговский добавил, что с ночи к ликвидации последствий привлекли максимальное количество сил и средств из четырех регионов Украины.

Ход работ он регулярно докладывает президенту, а на месте трагедии с утра работал вместе с премьер-министром Сергеем Корецким.