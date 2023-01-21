Трагедия в Броварах: пострадавших гражданских отправили на лечение в Австрию

Люди, получившие ранения во время авиакатастрофы в городе Бровары, были направлены за границу на лечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Фото: пострадавших гражданских отправили на лечение в Австрию (facebook.com/viktor.liashko)

"Держу ситуацию на личном контроле. Все пострадавшие получают необходимую им помощь в центральной больнице в Броварах и Киевском городском ожоговом центре", - написал он.

По его словам, шесть украинцев, у которых значительные ожоги, были доставлены на лечение в Австрию. Еще один пациент вскоре будет эвакуирован в Швейцарию.

Напомним, что 18 января в Броварах на детский сад упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

Отметим, что в настоящее время СБУ рассматривает три версии причин трагедии, а именно: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Добавим, что правительство также поручило создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование падения вертолета в Броварах.

Тем временем и. о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко пообещал поскорее установить причины трагедии.

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