Трагедія в Броварах: постраждалих цивільних відправили на лікування в Австрію

Фото: постраждалих цивільних відправили на лікування в Австрію (Віталій Носач, РБК-Україна)

Люди, котрі отримали поранення під час авіакатастрофи у місті Бровари були направлені за кордон на лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.