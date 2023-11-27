Трагедия в Броварах: ДБР завершило расследование, подробности дела

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января в Броварах, когда погиб глава МВД Денис Монастырский и руководство министерства. Скоро материалы будут переданы в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
"В августе следователи сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, нарушившим правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица", - говорится в сообщении.
В частности, как отмечают в ведомстве, о подозрении сообщено:
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