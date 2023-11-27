Трагедія в Броварах: ДБР завершило розслідування, подробиці справи

"У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначають у відомстві, про підозру повідомлено:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Деталі слідства

Слідство встановило, що "посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей".

"Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували "чорні" скриньки. До розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії - виробника гелікоптера", - додали в ДБР.

Зокрема, встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей.

"Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів", - зазначають у відомстві.

Реконструкція маневру гелікоптера (dbr.gov.ua)

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари.

"Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте, жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов", - зазначають в ДБР.

Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху.

"Командир екіпажу побачив перешкоду - багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею", - додають у відомстві.

При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 КК України.

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Санкція статей передбачає покарання - позбавлення волі до 10 років.

Трагедія у Броварах

18 січня в Броварах на дитячий садок впав вертоліт Super Puma. На його борту знаходилося керівництво МВС у кількості 9 осіб, включаючи міністра Дениса Монастирського та його першого заступника Євгена Єніна. Загинули всі, хто був у гелікоптері, включаючи пілотів. Спочатку повідомлялося про 14 загиблих та 25 поранених. За підсумками слідства ДБР, окрім керівництва МВС та їх супроводжуючих в авіакатастрофі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли до дитсадка.

"31 особа, серед яких 13 дітей, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості", - резюмують у ДБР.

У Кабміні відразу доручили створити спеціальну робочу групу, яка взяла на контроль розслідування падіння вертольота у Броварах. А в СБУ назвали кілька версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність вертольота або навмисні дії щодо знищення транспортного засобу. Після трагедії в Броварах міністрам заборонили літати вертольотами. Поки що їм дозволено пересуватися лише на автомобілях.