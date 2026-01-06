ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Так нелюдь": назначение Буданова руководителем ОП вызвало панику у россиян (видео)

Украина, Вторник 06 января 2026 20:26
UA EN RU
"Так нелюдь": назначение Буданова руководителем ОП вызвало панику у россиян (видео) Иллюстративное фото: назначение Буданова руководителем ОП вызвало панику у россиян (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Россияне панически реагируют на назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствует перехват разговора россиян, опубликованный Главным управлением разведки Украины.

В частности, в одном из очередных перехватов украинской военной разведки россиянка, жительница Белгородской области, эмоционально отреагировала на назначение Буданова.

"Тоже нелюдь! То фашист первый", - заявила она в разговоре.

Как отмечают в ГУР, похоже запуганная пропагандой Кремля женщина опасается, что это назначение может иметь негативные последствия для кремлевского режима - как в политической, так и в военной плоскости.

Отмечается, что в целом россияне, особенно жители приграничных регионов, все активнее интересуются внутренней политикой Украины и обсуждают кадровые решения.

"Это свидетельствует о постепенной потере кремлем контроля над обществом, которое все меньше доверяет Москве и понимает, что все далеко не так "хорошо", как щебечут из телевизора Соловьев со Скабеевой", - пишут в ГУР.

Назначение Буданова и перезагрузка власти

В минувшую пятницу, 2 января, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины. Ранее Буданов возглавлял Главное управление разведки.

После подписания указа он официально приступил к исполнению обязанностей на новой должности.

Ранее СМИ сообщали, что назначение Буданова рассматривалось как один из вариантов подготовки преемника руководителя ОП.

Кроме того, Зеленский анонсировал "большую перезагрузку властей" - подробности уже известных изменений можно найти в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл Буданов ГУР Война в Украине Офис президента
Новости
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка