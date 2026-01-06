"Так нелюдь": назначение Буданова руководителем ОП вызвало панику у россиян (видео)
Россияне панически реагируют на назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствует перехват разговора россиян, опубликованный Главным управлением разведки Украины.
В частности, в одном из очередных перехватов украинской военной разведки россиянка, жительница Белгородской области, эмоционально отреагировала на назначение Буданова.
"Тоже нелюдь! То фашист первый", - заявила она в разговоре.
Как отмечают в ГУР, похоже запуганная пропагандой Кремля женщина опасается, что это назначение может иметь негативные последствия для кремлевского режима - как в политической, так и в военной плоскости.
Отмечается, что в целом россияне, особенно жители приграничных регионов, все активнее интересуются внутренней политикой Украины и обсуждают кадровые решения.
"Это свидетельствует о постепенной потере кремлем контроля над обществом, которое все меньше доверяет Москве и понимает, что все далеко не так "хорошо", как щебечут из телевизора Соловьев со Скабеевой", - пишут в ГУР.
Назначение Буданова и перезагрузка власти
В минувшую пятницу, 2 января, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины. Ранее Буданов возглавлял Главное управление разведки.
После подписания указа он официально приступил к исполнению обязанностей на новой должности.
Ранее СМИ сообщали, что назначение Буданова рассматривалось как один из вариантов подготовки преемника руководителя ОП.
Кроме того, Зеленский анонсировал "большую перезагрузку властей" - подробности уже известных изменений можно найти в материале РБК-Украина.