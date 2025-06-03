Toyota обновила свой самый маленький кроссовер в Европе: вот как он выглядит

Компания Toyota обновила компактный кроссовер Aygo X. Модель пережила плановое обновление в середине жизненного цикла и получила более мощную силовую установку от Yaris, а также спортивное исполнение GR Sport.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Внешне обновленный Aygo X можно узнать по более "агрессивному" передку с увеличенной решеткой радиатора. В салоне - новая семидюймовая панель приборов, отсек для беспроводной зарядки смартфона и улучшенная климатическая установка. А вот центральный дисплей диагональю девять дюймов остался без изменений.

Также среди нововведений - передовой комплекс Toyota Safety Sense, который теперь обновляется "по воздуху", также улучшена звуко- и шумоизоляция, и обновленная выхлопная система.

Особенности версии GR Sport

Aygo X GR Sport отличается уникальной решеткой радиатора с рисунком в виде сот, черным декором, особыми 18-дюймовыми колесными дисками, двухцветной окраской кузова Mustard и значками GR. У такого кроссовера другие настройки пружин, амортизаторов и руля. Мощность при этом та же, что и у обычной версии.

Что скрыто под капотом

В Европе новинка появится в продаже до конца этого года. В основе автомобиля - 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 116 лошадиных сил. Это на 44 силы больше отдачи 1,0-литрового турбомотора предшественника. Новый двигатель агрегатируется с вариатором e-CVT. Вместе с мощностью улучшилась и динамика: разгон с места до 100 километров в час занимает у обновленного кроссовера менее 10 секунд вместо прежних 15,5 с.

Aygo X построен на платформе GA-B, которую делит с Yaris и Yaris Cross. И хотя колесная база с обновлением не изменилась (2430 миллиметров), инженерам пришлось удлинить передний свес на 76 миллиметров. Длина кроссовера в результате выросла до 3776 миллиметров. Багажник по-прежнему вмещает 231 литр груза, поскольку аккумуляторы гибрида уместились под задними сиденьями.