Новый кроссовер Toyota RAV4 показали официально: названы все двигатели и характеристики

Японский автопроизводитель представил кроссовер Toyota RAV4 нового поколения. Теперь у популярного кроссовера другой дизайн интерьера и экстерьера, кроме того он лишился бензиновой модификации - для авто заявлены только гибридные версии.

В Японии новый Toyota RAV4 появится до конца 2025 года, а затем доберется и до других рынков. Новинка будет продаваться в 180 странах, среди которых и Украина. Toyota RAV4 выпускается с 1994 года, и за три десятилетия модель разошлась по всему миру в количестве 15 млн экземпляров.

Отличить "шестой" RAV4 можно по квадратному кузову с рублеными линиями и новой С-образной оптике в стиле других современных моделей японской марки. У кроссовера безрамочная решетка радиатора в цвет кузова с прорезями в виде сот, черные стойки и крыша. Также изменилось боковое остекление в районе задних стоек - они у кроссовера черные. Комплектаций у кроссовера пять, заявлено и два новых исполнения - внедорожный Woodland и спортивный GR Sport.

Салон кроссовера в значительной степени осовременили. Появился планшет мультимедийной системы с диагональю 10,5 или 12,9 дюйма в зависимости от комплектации, а за рулем теперь установлена 12,3-дюймовая цифровая панель без защиты от солнца.

Во время премьеры Toyota RAV4 шестого поколения заявили две гибридные модификации. RAV4 HEV появится в продаже как с передним, так и с полным приводом: в первом случае мощность силовой установки составляет 226 лошадиных сил, а во втором - 236 сил. Плагин-гибрид теперь имеет 320 лошадиных сил, и благодаря тяговой батарее на 22,7 кВт*ч кроссовер может проезжать на электротяге до 100 километров.