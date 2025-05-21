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Новый кроссовер Toyota RAV4 показали официально: названы все двигатели и характеристики

Среда 21 мая 2025 12:59
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Новый кроссовер Toyota RAV4 показали официально: названы все двигатели и характеристики Фото: кроссовер Toyota RAV4 показали официально (newsroom.toyota.eu)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель представил кроссовер Toyota RAV4 нового поколения. Теперь у популярного кроссовера другой дизайн интерьера и экстерьера, кроме того он лишился бензиновой модификации - для авто заявлены только гибридные версии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В Японии новый Toyota RAV4 появится до конца 2025 года, а затем доберется и до других рынков. Новинка будет продаваться в 180 странах, среди которых и Украина. Toyota RAV4 выпускается с 1994 года, и за три десятилетия модель разошлась по всему миру в количестве 15 млн экземпляров.

Новый кроссовер Toyota RAV4 показали официально: названы все двигатели и характеристики

Отличить "шестой" RAV4 можно по квадратному кузову с рублеными линиями и новой С-образной оптике в стиле других современных моделей японской марки. У кроссовера безрамочная решетка радиатора в цвет кузова с прорезями в виде сот, черные стойки и крыша. Также изменилось боковое остекление в районе задних стоек - они у кроссовера черные. Комплектаций у кроссовера пять, заявлено и два новых исполнения - внедорожный Woodland и спортивный GR Sport.

Новый кроссовер Toyota RAV4 показали официально: названы все двигатели и характеристики

Салон кроссовера в значительной степени осовременили. Появился планшет мультимедийной системы с диагональю 10,5 или 12,9 дюйма в зависимости от комплектации, а за рулем теперь установлена 12,3-дюймовая цифровая панель без защиты от солнца.

Во время премьеры Toyota RAV4 шестого поколения заявили две гибридные модификации. RAV4 HEV появится в продаже как с передним, так и с полным приводом: в первом случае мощность силовой установки составляет 226 лошадиных сил, а во втором - 236 сил. Плагин-гибрид теперь имеет 320 лошадиных сил, и благодаря тяговой батарее на 22,7 кВт*ч кроссовер может проезжать на электротяге до 100 километров.

Новый кроссовер Toyota RAV4 показали официально: названы все двигатели и характеристики

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