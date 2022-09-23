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Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России

Фото: Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Японский автоконцерн Toyota прекращает производство на заводе ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Компания остановила производство в Санкт-Петербурге 4 марта из-за серьезных нарушений в логистических цепочках поставок ключевых материалов и деталей.

При этом компания сохраняла полный штат сотрудников и обеспечивала готовность предприятия возобновить производство в любой момент.

"Однако по прошествии шести месяцев мы не смогли выработать подход, который позволил бы нам вернуться к полноценной деятельности, и не видим возможности для возобновления производства в ближайшем будущем", - сказано в заявлении.

При этом операционная деятельность московского офиса ООО "Тойота Мотор" будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения обслуживания клиентов Toyota и Lexus в РФ.

Компания предлагает сотрудникам поддержку, включая помощь в дальнейшем трудоустройстве, обучении и повышенные выплаты.

Отметим, что па площадке в Петербурге выпускались модели Camry и RAV4. Мощности были рассчитаны на выпуск 100 тысяч автомобилей в год.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что площадка Toyota в Санкт-Петербурге будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана.

Кроме того, дочерняя компания Toyota, японский производитель грузовиков и автобусов Hino Motors, отказалась от планов по вводу в эксплуатацию своего российского завода в Химках Московской области.

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Toyota Motor Corp