Toyota может перенести свой российский завод в Казахстан

Российский завод Toyota могут перенести в Казахстан. Переговоры по релокации конвейера японского автогиганта ведутся на уровне руководителей крупного бизнеса в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЭкспрессК .

В правительстве Казахстана утверждают, что местные автопроизводители ведут переговоры о релокации российского завода, но на встречах обсуждаются технические вопросы: инвестиции, компетенции, возможности на рынках сбыта». Toyota — один из самых популярных автомобильных брендов в Казахстане.

В настоящий момент в Казахстане собирают легковые автомобили Chevrolet, Hyundai, Kia, Lada, Renault и JAC. Кроме того, в следующем году планируют открыть мультибрендовый завод, на котором будут выпускать китайские Changan, Chery и Haval.

Хотя власти Казахстана уверяют, что государственные органы не участвуют в переговорах с Toyota, вероятно, бюрократических проблем не будет, ведь создать условия для релокации зарубежных компаний в Казахстан ещё три месяца назад поручил президент станы Касым-Жомарт Токаев.