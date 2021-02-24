Тоттенгем вдруге розгромив Вольфсберг і вийшов у 1/8 фіналу Ліги Європи

Тоттенгем і вдруге впевнено переміг австрійський Вольфсберг в 1/16 фіналу Ліги Європи. Команда Жозе Моуріньо перемогла з загальним рахунком 8:1 за сумою двох матчів.

Граючи змішаним складом, Тоттенгем почав матч не дуже жваво і в першому таймі забив лише одного разу. На 11-й хвилині відзначився Справі Аллі.

Після перерви гра вийшла більш результативною. Господарі закріпили перевагу трьома голами - двічі від Карлоса Вінісіуса і один від Гарета Бейла.

Австрійці за сумою двох ігор так і залишилися з одним забитим голом, який вони забили вдома тиждень тому.

Суперник Тоттенгем 1/8 фіналу визначиться під час жеребкування. Завтра, 25 лютого, будуть зіграні залишилися матчі у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи.