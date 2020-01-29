"Тоттенхем" придбав футболіста збірної Нідерландів

Лондонський "Тоттенхем" оголосив про перехід півзахисника ПСВ і збірної Голландії Стевена Бергвейна. Про це повідомляється на офіційному сайті англійського клубу.

22-річний футболіст підписав контракт терміном до літа 2025 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за даними ЗМІ, Бергвейн обійшовся "шпорами" в 30 млн євро. У новій команді Стівен гратиме під 23 номером, який раніше належав Крістіану Еріксену. Напередодні лондонський клуб продав його в італійський "Інтер".

Це другий трансфер "Тоттенхема" після підписання півзахисника "Бетіса" Джованні Ло Чельсо.

У сезоні 2019/2020 Стевен Бергвейн провів 16 матчів за ПСВ в чемпіонаті Голландії. На рахунку футболіста 5 забитих м'ячів і 10 гольових передач.

З жовтня 2018 року Бергвейн виступає за збірну Нідерландів. За національну команду він провів дев'ять матчів.

Раніше повідомлялось, що керівництво "Тоттенхема" не мало наміру виділяти кошти Жозе Моурінью на підсилення і португальському фахівцю довелося б працювати зі старим складом.