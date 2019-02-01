"Тоттенхем" не підписав жодного гравця за два трансферних вікна

Це перший випадок в історії чемпіонату Англії

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" не совершил приобретений во время зимнего трансферного окна, которое в Европе закрылось в ночь на 1 февраля. Об этом сообщает Football London.

"Шпоры", как и летом, не подписал ни одного новичка. При этом команду за это время покинули полузащитники Муса Дембеле и Жорж-Кевин Нкуду.

Таким образом, "Тоттенхэм" стал первым клубом в истории АПЛ, не купившим ни одного футболиста за два трансферных окна по ходу сезона.

Последним приобретением "Хотспура" стал Лукас Моура, который перебрался в Лондон 31 января, накануне закрытия зимнего трансферного окна 2018 года.

На данный момент "шпоры" идут третьими в турнирной таблице АПЛ. После 24 туров команда набрала 54 очка, она на семь баллов отстает от лидирующего "Ливерпуля".

Стоит отметить, что накануне сезона "Тоттенхэм" планировал провести серьезную трансферную кампанию.

Напомним, "Тоттенхэм" строит новый домашний стадион, открытие которого не раз переносилось.