"Тоттенхем" переманив зіркового одноклубника Миколенка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Шпори" оформили черговий перехід літа. До Лондона перебрався багаторічний лідер атак "ірисок".

Рішарлісон перейшов у "Тоттенхем" за орієнтовно 58 млн євро. Також у трансферній угоді передбачили низку бонусів для "Евертона". Із лондонцями бразилець уклав контракт на 5 років.

У чемпіонаті Англії Рішарлісон провів п'ять сезонів, 4 із них – за "Евертон". Усього в активі латиноамериканця 152 матчі за мерсисайдців у всіх турнірах, у яких він забив 53 м'ячі. Раніше 25-річний бразилець захищав кольори "Уотфорда", "Флуміненсе" та "Атлетіко Мінейро".

Для "Тоттенхема" Рішарлісон став вже четвертим підписанням у літнє трансферне вікно. Раніше команда Антоніо Конте оформила переходи воротаря Форстера, хавбека Біссума та вінгера Перішіча.