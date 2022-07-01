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"Тоттенхем" переманив зіркового одноклубника Миколенка

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Лондон, П'ятниця 01 липня 2022 11:51
"Тоттенхем" переманив зіркового одноклубника Миколенка Фото: Олімпійський чемпіон Рішарлісон (twitter.com/FIFAcom)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної Бразилії Рішарлісон змінив ліверпульський "Евертон" на столичний "Тоттенхем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Шпори" оформили черговий перехід літа. До Лондона перебрався багаторічний лідер атак "ірисок".

Рішарлісон перейшов у "Тоттенхем" за орієнтовно 58 млн євро. Також у трансферній угоді передбачили низку бонусів для "Евертона". Із лондонцями бразилець уклав контракт на 5 років.

У чемпіонаті Англії Рішарлісон провів п'ять сезонів, 4 із них – за "Евертон". Усього в активі латиноамериканця 152 матчі за мерсисайдців у всіх турнірах, у яких він забив 53 м'ячі. Раніше 25-річний бразилець захищав кольори "Уотфорда", "Флуміненсе" та "Атлетіко Мінейро".

Для "Тоттенхема" Рішарлісон став вже четвертим підписанням у літнє трансферне вікно. Раніше команда Антоніо Конте оформила переходи воротаря Форстера, хавбека Біссума та вінгера Перішіча.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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Тоттенхэм Эвертон Чемпіонат Англії
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