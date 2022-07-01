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"Тоттенхэм" переманил звездного одноклубника Миколенко

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Лондон, Пятница 01 июля 2022 11:51
"Тоттенхэм" переманил звездного одноклубника Миколенко Фото: Олимпийский чемпион Ришарлисон (twitter.com/FIFAcom)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон сменил ливерпульский "Эвертон" на столичный "Тоттенхэм".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Шпоры" оформили очередной переход лета. В Лондон перебрался многолетний лидер атак "ирисок".

Ришарлисон перешел в "Тоттенхэм" за ориентировочно 58 млн евро. Также в трансферном соглашении предусмотрели целый ряд бонусов для "Эвертона". С лондонцами бразилец заключил контракт на 5 лет.

В чемпионате Англии Ришарлисон провел пять сезонов, 4 из них – за "Эвертон". Всего в активе латиноамериканца 152 матча за мерсисайдцев во всех турнирах, в которых он забил 53 мяча. Ранее 25-летний бразилец защищал цвета "Уотфорда", "Флуминенсе" и "Атлетико Минейро".

Для "Тоттенхэма" Ришарлисон стал уже четвертым подписанием в летнее трансферное окно. Ранее команда Антонио Конте оформила переходы вратаря Форстера, хавбека Биссума и вингера Перишича.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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