ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський заявив про необхідність гнучкого підходу до реалізації "Мінська"

Новини » Політика     06.03.2020 - 20:06
Зеленський заявив про необхідність гнучкого підходу до реалізації "Мінська"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Українська сторона має намір змінити черговість пунктів мінських угод

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність гнучкого підходу до реалізації мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави виданню The Guardian.

За словами президента, сторони повинні ні застосовувати гнучкий підхід до реалізації мінських домовленостей. Зеленський нагадав, що Росія неодноразово відмовлялася йти на компроміс у питанні Донбасі, посилаючись на "Мінськ".

Також глава держави зазначив, що Україна хоче змінити черговість пунктів мінських домовленостей щодо контролю над кордоном, адже Росія регулярно перекидає через нього на Донбас війська та зброю.

"У "Мінську" є пункти, якщо ми їх трохи перемістимо, то до чого це може призвести поганого? Як тільки не буде людей зі зброєю, стрілянина припиниться. Це важливо", - заявив він.

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що війна на Донбасі вказує на необхідність внесення змін до мінських домовленостей, які, за його словами, вичерпали себе.

Також РБК-Україна писало, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не виключає, що мінські домовленості можуть бути модернізовані для забезпечення їх реалізації. Єрмак заявляв, що головним питанням угод, яке потребує перегляду, є передача Україні контролю над кордоном.

Зеленський розчарований зволіканням візиту в США Зеленський про зближення Макрона з РФ: ви не можете грати на два фронти
Новини України Володимир Зеленськиймінські угоди
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся