Зеленський заявив про необхідність гнучкого підходу до реалізації "Мінська"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Українська сторона має намір змінити черговість пунктів мінських угод

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність гнучкого підходу до реалізації мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави виданню The Guardian.

За словами президента, сторони повинні ні застосовувати гнучкий підхід до реалізації мінських домовленостей. Зеленський нагадав, що Росія неодноразово відмовлялася йти на компроміс у питанні Донбасі, посилаючись на "Мінськ".

Також глава держави зазначив, що Україна хоче змінити черговість пунктів мінських домовленостей щодо контролю над кордоном, адже Росія регулярно перекидає через нього на Донбас війська та зброю.

"У "Мінську" є пункти, якщо ми їх трохи перемістимо, то до чого це може призвести поганого? Як тільки не буде людей зі зброєю, стрілянина припиниться. Це важливо", - заявив він.

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що війна на Донбасі вказує на необхідність внесення змін до мінських домовленостей, які, за його словами, вичерпали себе.

Також РБК-Україна писало, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не виключає, що мінські домовленості можуть бути модернізовані для забезпечення їх реалізації. Єрмак заявляв, що головним питанням угод, яке потребує перегляду, є передача Україні контролю над кордоном.