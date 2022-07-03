Не тільки "Торнадо" та гелікоптер. Нові дані про втрати росіян на Зміїному

З'явилися нові дані про втрати російської армії під час втечі з острова Зміїний 30 червня. Операція ЗСУ на острові триває та закінчиться після того, як військові повністю зачистять острів від окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника координаційного прес-центру сил оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк.
Так, тікаючи з острова, росіяни втратили:
За її словами, на цей час операція ЗСУ на острові продовжується. Мета ЗСУ - встановити повний контроль над Зміїним.
"Усім зрозуміло, що географічне положення острова специфічне, тому для того, щоб ми стверджували, що тримаємо над ним контроль, нам потрібно убезпечити свої підрозділи, у тому числі від ударів ворожого флоту та ворожої авіації", - розповіла Гуменюк.
Як повідомлялося, російські окупанти залишили острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа та вибухи.
У результаті Одеську область у четвер, 30 червня, ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів. Острів Зміїний до того часу залишався єдиною окупованою територією в регіоні.
До цього стало відомо, що ЗСУ на острові Зміїний знищили ЗРК "Тор", один з катерів, причіп з дизель-генератором, станцію радіолокації і польовий склад боєприпасів.
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