Не тільки "Торнадо" та гелікоптер. Нові дані про втрати росіян на Зміїному

З'явилися нові дані про втрати російської армії під час втечі з острова Зміїний 30 червня. Операція ЗСУ на острові триває та закінчиться після того, як військові повністю зачистять острів від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника координаційного прес-центру сил оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк.