Торговельну марку "Корвалол-Дарниця" визнано добре відомою в Україні

Так, за підсумками судового розгляду про захист прав інтелектуальної власності відомості про дану торговельну марку внесені до Реєстру добре відомих знаків державного підприємства "Український інститут промислової власності". Інформація про це опублікована в бюлетені Державного патентного відомства.

Судовий процес, що завершився перемогою "Дарниці", почався у 2020 році, коли компанія звернулася до суду з позовом про заборону неправомірного використання ТМ "Корвалол-Дарниця".

Щоб надалі знизити ризик порушення своїх прав, «Дарниця» також заявила позовну вимогу про визнання цієї торговельної марки добре відомою в Україні. Одна з головних особливостей такого статусу полягає в тому, що недобросовісним конкурентам виробника стає набагато складніше зареєструвати або використовувати схожу торгову марку.

На стадії апеляції в якості опонента "Дарниці" виступала компанія "Фармак", яка також виробляє препарат корвалол. Однак в травні поточного року друга інстанція підтримала позицію "Дарниці" і підтвердила, що компанія діє виключно в рамках захисту своїх прав.

Представники АТ "Фармак" неодноразово різними способами намагалися призупинити виконання рішення про визнання "Корвалол-Дарниця" добре відомим брендом. Однак дане рішення все ж набрало чинності, що й відображено в бюлетені "Укрпатенту".

Суперечка з приводу "корвалолу" між АТ "Фармак" і фармкомпанією "Дарниця" триває вже близько 17 років. Підприємство "Фармак" успадкувало потужності і технологію виробництва цього препарату від радянського заводу ім. Ломоносова і претендує на встановлення виключного права на виробництво корвалолу.

Однак насправді на території колишнього СРСР "Корвалол" випускали щонайменше 70 заводів, а в країнах пострадянського простору цей лікарський засіб крім України виробляють численні фармкомпанії РФ, Білорусі та інших колишніх союзних республік.

У 2011 році "Фармак" остаточно програв судову суперечку за виняткові права на "Корвалол" у всіх інстанціях. Але у 2017-му висунув клопотання про визнання добре відомим знака "Корвалол Corvalolum". Апеляційна палата Мінекономрозвитку прийняла відповідне рішення, однак "Дарниця" направила позов про його скасування, який також був задоволений у 2019 році.

У 2020 році Верховний суд направив справу, що стосується знака "Корвалол Corvalolum", на повторний розгляд до суду першої інстанції. Палата ВС угледіла процесуальні порушення в роботі Господарського і Північного апеляційного судів Києва.

Зараз в реєстрі добре відомих знаків знаходяться обидві версії корвалолу.