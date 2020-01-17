Торговельна угода між Китаєм і США не зачепить інтереси ЄС

Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки запевнило, що європейські підприємці не постраждають від торгового угоди між Китаєм і Сполученими Штатами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

При цьому у відомстві зазначили, що підписання проміжної торгової угоди ніяк не позначиться на торговельно-економічних відносинах Китаю з Європою.

"Євросоюз має намір детально спостерігати за ситуацією, беручи до уваги запевнення Пекіна", - заявив посол Європейського союзу в Пекіні Ніколас Чапуис.

Нагадаємо, 15 січня США і Китай підписали першу фазу торгової угоди. Угода передбачає зобов'язання Пекіна з додаткову закупівлю товарів США, а також містить обмеження на зниження обмінного курсу. Президент США Дональд Трамп назвав цю угоду кращою в історії Америки.

Додамо, що скасування мит на китайські товари не була включена у першу фазу угоди. Мита планують скасувати після підписання другої фази операції, яка буде включати деякі питання технологій і кібербезпеки.