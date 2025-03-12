Торговые войны США и риски глобального кризиса: как это отразится на Украине

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Переходный период и падение индексов

Пока не кризис, но предпосылки есть

Украина и возможность глобального кризиса

Фондовые рынки оказались в состоянии неопределенности буквально в первые дни после смены президента США. Политика Дональда Трампа внесла неясность в перспективы развития экономик из-за фактического объявления экономических войн ряду стран.

В первые же дни своего правления Трамп заявил о намерении ввести 25% пошлины на все товары из Мексики и Канады, а также 10% на товары из Китая. В январе США ввели 25% пошлины в отношении Колумбии и получили зеркальный ответ от Боготы. Затем обещанные пошлины были введены в отношении Мексики, Канады и Китая. Эти страны также вводят ответные меры.

"Такие страны, как Канада, Мексика, Китай и многие другие, которые невозможно назвать, продолжают десятилетиями обворовывать Америку, как в сфере торговли, так и в сфере преступности и поставки наркотиков, которым разрешено свободно поступать в Америку", – заявил Трамп.

В конце февраля он пригрозил пошлинами и Европейскому Союзу, после того как узнал, что торговый баланс с ЕС не в пользу США. "ЕС был очень несправедлив к нам, у нас торговый дефицит в 350 миллиардов долларов, они не покупают наши автомобили, нашу сельскохозяйственную продукцию, они почти ничего не покупают, мы должны это исправить", – настаивал Трамп.

В ЕС сразу же ответили на угрозу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия США не останутся без ответа. "Они вызовут жесткие и пропорциональные контрмеры. ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей", – заявила она.

Правда, позже срок введения пошлин на Канаду и Мексику был отложен на месяц. Но при этом, 11 февраля, Трамп заявил, что для Канады пошлины на сталь и алюминий будут удвоены – до 50%. Это ответ США на то, что провинция Онтарио установила 25% пошлину на электроэнергию, поступающую в США.

Нервозность на финансовых рынках усиливается из-за беспорядочных и резких действий администрации Трампа, считает глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко. "Повышение пошлин США на китайские товары остается в силе, и напряженность в отношениях между двумя странами растет. Непредсказуемость действий США во внешней политике все больше усугубляет настроения не только инвесторов, но и бизнеса. Это в конечном счете может навредить ведущим экономикам мира даже больше, чем сами повышение импортных пошлин", – отметил он в колонке РБК-Украина.

Переходный период и падение индексов

Трамп признал, что его действия могут нанести вред не только партнерам, но и самой американской экономике. Он не согласился комментировать вероятность рецессии, заявив лишь, что экономику ждет "переходный период". "Ненавижу предсказывать такие вещи (рецессию - ред.). Наступает переходный период, потому что то, что мы делаем, очень масштабно", – заявил президент США.

На фоне полной неопределенности и вдобавок ко всему фактического признания, что экономику США тоже может ждать потрясения, падение на фондовых рынках, которое и так наблюдалось последние недели, усилилось.

По данным Bloomberg, распродажа акций США ускорилась в понедельник, а основные индексы снизились до худшего значения в этом году. Индекс Nasdaq 100, в котором преобладают акции высокотехнологичных компаний, упал на 3,8%, S&P 500 – на 2,7%. Акции технологического сектора пережили самое крупное однодневное падение с 2022 года, поскольку инвесторы отказались от акций давних лидеров рынка из-за растущих опасений, что экономика движется к рецессии. S&P 500, объединяющий акции 503 крупнейших компаний на биржах США, начал падать с 19 февраля. С тех пор, сообщает Reuters, он потерял более 8%. В денежном выражении это составляет около 4 трлн долларов.

Помимо этого в США начались массовые увольнения сотрудников по инициативе Илона Маска, который в конце прошлого года был назначен главой нового Департамента эффективности правительства (DOGE). В феврале было уволено от 1200 до 2000 работников Министерства энергетики, в том числе сотрудников администрации по ядерной безопасности и кредитного управления.

Увольнения также коснулись сотрудников министерств внутренних дел, по делам ветеранов, сельского хозяйства и здравоохранения. Недавно Маск пригрозил уволить любого федерального сотрудника, если он не предоставит отчет о работе за предыдущую неделю. Все это происходит в рамках сокращения госаппарата.

Пока не кризис, но предпосылки есть

Безусловно, "хаос который запустил Трам", и, прежде всего торговые войны, которые негативны для экономики, влияют на рынки, считает заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса. "Из-за этого хаоса и торговых войн и того, что делал Маск по увольнению людей, появляется неопределенность. Сделки ставятся на паузу и это не может не влиять на экономику", - отметил Фурса.

Он также считает, что сейчас ФРС США не может снижать процентную ставку, что может быть губительным для экономики. "Если у тебя торговые войны и высокая инфляция, то ФРС не может снижать ставки как хотела бы. Это означает, что ставки дольше более высокие и это может оказаться губительно для экономики. Главная задача сейчас – выйти из высоких ставок в низкие, чтобы не начался апокалипсис", – отметил Фурса. Напомним, 30 января ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5%.

Александр Мартыненко отмечает, что продолжают поступать сигналы о дальнейшем охлаждении американской экономики. "Ухудшающееся восприятие рисков снова усилило спрос на золото и другие драгоценные металлы, цены на которые вновь оказались в лидерах роста на рынках сырья на прошлой неделе. В то же время больше всего за неделю снизились цены на энергоносители. Цены на нефть находились под давлением решения ОПЕК по постепенному увеличению добычи, а также под давлением общих ожиданий худшего глобального спроса", – отметил Мартыненко.

Сергей Фурса считает, что пока оценивать ситуацию как кризис мировой экономики оснований нет. "Это может быть сильной коррекцией. Но фундаментальная основа (для кризиса - ред.) есть. Хотя, подчеркну, что сейчас нет четкого понимания – это коррекция или начало глобального кризиса", – отметил он.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что проблема сейчас не только в торговой войне, которую инициирует Трамп, но и в растущей неопределенности его экономической политики.

"Я имею ввиду то, что решения принимаются/отменяются единолично, без какой-либо логики. Это увеличивает неопределенность, а значит, возрастают риски. Соответственно, деньги "ищут" менее рисковые места, вдали от американского рынка акций, а также подальше от США. Соответственно, наблюдаем как падение фондовых индексов США, так и заметную девальвацию американского доллара", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Украина и возможность глобального кризиса

Пока падение фондовых рынков Украине никак не угрожает. Но если ситуация обернется кризисом, то, конечно, негативного влияния избежать не удастся, считают эксперты.

"То, что происходит сейчас, Украине пока никак не угрожает – у нас нет фондового рынка и нет свободного потока капитала, нечему "оттекать" (отток капитала - ред.). Другой вопрос, если будет какой-то глобальный кризис, и все наши государства-партнеры будут заняты спасением своих экономик – меньше будет средств для Украины", - заявил в комментарии изданию Александр Паращий.

Аналогичное мнение и у Сергея Фурсы. "По нам может "ударить", если возникнет глобальная рецессия. Тогда цены упадут и мы ощутим это по металлургии. Ее экспорт снизится. Второй момент – если будет супер глобальный кризис, то это повлияет на способность европейцев находить для нас деньги. Но пока это отдаленная перспектива", – отметил Фурса. При этом он подчеркнул, что пока ЕС закладывает серьезное увеличение расходов на Украину, в том числе, за счет замороженных активов РФ.

Негативное влияние также может быть на процесс восстановления Украины после перемирия. "После перемирия должен быть заход инвестиции. Но если будет глобальный кризис, то никакие инвестиции не пойдут – но это далекая перспектива", – отметил Фурса.

Что касается послевоенных инвестиций, то с ними будет не все так просто в любом случае, считает Паращий. Инвесторы всегда считают свою ожидаемую прибыль. Вкладывать свои деньги в Украину они будут лишь при условии, что будет удовлетворена доходность их инвестиций.