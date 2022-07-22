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Торгував позашляховиками для ЗСУ. У Рівненській області викрили псевдоволонтера

Фото: житель Рівненської області продавав авто, призначені для ЗСУ (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили ще одного псевдоволонтера, який продавав позашляховики з гуманітарної допомоги. Чоловіку оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Встановлено, що житель Костополя Рівненської області організував незаконну схему з продажу авто, які призначалися військовим. Позашляховики ввозилися в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Поліція зафіксувала продаж чотирьох позашляховиків. За фактом незаконного отримання прибутку з гуманітарної допомоги відкрито кримінальну справу (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Псевдоволонтеру вже оголосили підозру.

Наразі проводиться перевірка усіх обставин вчинення злочину та причетність до нього інших осіб. Також вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Тернопільській області викрили банду "волонтерів", які продавали гуманітарну допомогу.

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