Торговая война Трампа выходит из-под контроля: что ждет мировую экономику

Главное:

Зачем Трамп поставил противостояние на паузу?

Как мировые фондовые биржи пережили первую неделю войны?

Какова причина такого внимания Трампа именно к тарифам?

Почему Китай является самой большой головной болью США?

Планирует ли Пекин сдаваться и что может сделать дальше?

Почему миру грозит экономический кризис?

Пауза в противостоянии Трампа с целым миром

Президент США Дональд Трамп со 2 апреля начал торговую войну против всего мира. Он объявил пошлины против большинства стран, больше всего досталось Китаю - 34% (с 20% существующего на тот момент совокупно стало 54%).

Официальный Пекин применил симметричный ответ и ввел 34%-ную пошлину на американские товары, что возмутило Трампа и 8 апреля он поднял свою пошлину до 104%. Это вызвало новый виток противостояния, в результате Китай поднял пошлину до 125% пошлины, а тариф США для КНР достиг 145% (с учетом предыдущей 20%-ной пошлины, которую Белый дом связал с оборотом наркотика фентанила).

12 апреля стало, что смартфоны, компьютеры и чипы станут исключением из списка пошлин для китайской продукции.

Противостояние с Китаем - это наиболее острая проблема торговой политики Трампа, более простой случай - те страны, которые согласились не применять встречные пошлины и решили пойти на переговоры. Для них Белый дом взял паузу, суть которой заключается в том, что в течение 90 дней к этим странам не будут применяться высокие пошлины, а только базовая - 10%. Минимальную пошлину получили, например, ЕС и соседи Китая - Япония, Вьетнам, Южная Корея, Тайвань. В течение трех месяцев они имеют возможность договориться с Вашингтоном и заключить соглашение.

Пошлины в размере более 100% ведут к сокращению или остановке торговли (инфографика РБК-Украина)

"Более 75 стран - это все те, кто хотят заключить с нами соглашение", - сказал Трамп, когда объявлял 9 апреля паузу в применении "тарифной стены" - именно так в Белом доме называют сегодняшнее противостояние, избегая словосочетания "торговая война". Также там хотят заключить 90 соглашений за 90 дней.

Последствия первой недели торговой войны США

Первоначальные высокие тарифы, которые должны были заработать для большинства стран с 9 апреля, за период чуть больше недели привели к шоковому обвалу фондовых рынков США, Европы и Азии. Индекс Доу-Джонса, который включает акции крупнейших 30 компаний США, со 2 по 8 апреля потерял 11% и упал до уровня января 2024 года - 37 645 пунктов. Индекс начал восстанавливаться только 9 апреля, после новостей об ослаблении пошлин.

Похожую динамику повторил второй индикатор американского фондового рынка - индекс S&P500, который представляет корзину акций 500 американских компаний с наибольшей капитализацией. Чтобы представить масштаб падения, издание CNBC сообщило, что только за первый день торговой войны, семь компаний с наибольшей капитализацией на нью-йоркской бирже Nasdaq потеряли более 1 триллиона долларов. Комментируя турбулентность на фондовых биржах, Трамп сказал, что рынок "был больным", а его реакция - временной.

События на Уолл-Стрит дали основания представителям от Демократической партии обвинить Трампа в инсайдерской торговле. Имеется в виду, что Трамп мог приобрести акции, когда они стали дешевые (после того как он объявил пошлины), и продать их после роста курса (на фоне его же решения о паузе).

Биржевикам в Лондоне и Шанхае также пришлось поволноваться. Ключевой индекс FTSE 100, который представляет корзину из акций 100 компаний с наибольшей капитализацией на Лондонской фондовой бирже, в течение 2-9 апреля упал на 11% - до 7 679 пунктов. За этот же период ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 6% - до 3 136 пунктов.

Зачем Трамп повышает пошлины

Несмотря на падение индикаторов состояния американской экономики, Белый дом продолжает жесткий курс. Трамп объясняет причину своей политики тем, что США уже много лет имеет со многими страна мира дефицитный торговый баланс. Это означает, что страны продают Вашингтону товаров больше (в денежном эквиваленте), чем он им. Таким образом, торговые партнеры получают от США больше средств, чем американские компании от них. Более того, по словам Трампа, ряд этих стран применяли к США высокие пошлины.

"Нас грабили по-сути все (страны - ред.) в течение 35 лет. Это (выравнивание торгового баланса - ред.) должно было быть сделано много лет назад... К нам относились очень плохо много лет. Опять же, мы сами позволили, чтобы так происходило", - прокомментировал торговую ситуацию Трамп 9 апреля.

По данным Офиса торгового представителя США, в 2024 году было продано товаров в Индию на 41,8 миллиардов долларов, а приобретено - на 87,4 миллиардов долларов. Таким образом, торговый дефицит США с этой страной составил 45,6 миллиардов долларов. Дефицит торговли США с ЕС в прошлом году составил 235,6 миллиардов долларов, но самой большой болью для торгового баланса Вашингтона является, конечно, Китай, дефицит с которым является самым большим, в 2024 году он составил 295,4 миллиардов долларов. То есть Китай продает в США товаров на сумму, которая втрое превышает стоимость импорта из США и эта тенденция не меняется уже много лет.

Дефицит внешней торговли - основная причина торговой войны Трампа (инфографика РБК-Украина)

"Как я много раз повторял и об этом четыре года говорит президент Трамп, Китай - это самая несбалансированная экономика в истории современного мира. Они являются самым большим источником торговых проблем США", - сказал 9 апреля министр финансов США Скотт Бессент.

Чтобы выровнять торговый дефицит, по логике Трампа, достаточно просто повысить пошлины на импортные товары и средствами от этих налогов компенсировать потери от не равноценной торговли.

Почему именно инструмент пошлин решил применять Трамп? Потому что согласно Закону США о расширении торговли, секции 232, президент имеет право самостоятельно накладывать пошлины в случае ситуации, которая угрожает национальной безопасности. Трампу не нужно согласовывать эти решения с Конгрессом, поэтому он с особым рвением пользуется этой нормой.

Как Китай и ЕС прореагировали на тарифы Трампа

Официальный Пекин резко отреагировал на начало таможенной войны со стороны США. Сразу после выступления Трампа 2 апреля в Розовом саду Белого дома с табличкой-ценником для всего мира, Министерство торговли Китая заявило, что в торговых войнах нет победителей и призвало США немедленно отменить пошлины. 8 апреля правительство Китая усилило дипломатическую позицию и заявило, что будет бороться до конца.

Для поддержки своего экспорта Поднебесная прибегла к типичному шагу, за который ее много раз критиковали ранее, - это снижение курса юаня. 10 апреля Народный банк Китая умеренно снизил ключевую ставку, что свидетельствует о том, регулятор готов постепенно ослаблять юань для поддержки экспорта.

11 апреля во время визита в Испанию лидер Китая Си Цзипинь заявил, что КНР не боится несправедливого давления со стороны Трампа. В разговоре с премьер-министром Испании Педром Санчесом он сказал, что идти против мира - значит изолировать себя. Также Си Цзипинь предложил ЕС объединить усилия в противостоянии Вашингтону.

Коммунистическая партия Китая может пойти на долговременное противостояние и сознательно терпеть убытки для своей экономики. "В Китае действует административно-командная экономика, там нет выбора, в том числе для бизнеса. Будет так, как решит партия", - сказал собеседник РБК-Украина на международном рынке оборудования для нужд энергетики, который имеет опыт работы как на китайском, так и на европейском рынках.

Европейский Союз занял менее воинственную позицию, но все-таки 9 апреля государства-члены ЕС поддержали предложение Еврокомиссии, о введении встречных мер в таможенной политике против США. Это был ответ на тарифы, которые еще в марте наложил Вашингтон на европейскую сталь и алюминий.

Однако, это решение было больше похоже на предупреждение или предмет для дипломатической торговли, ведь, как сообщалось в заявлении Еврокомиссии, оно должно было вступать в силу только в силу с 15 апреля (после прохождения бюрократических процедур) и при условии, если не удастся договориться.

Фото: Урсула фон дер Ляйен заняла конструктивную позицию в отношении таможенной политики США (Getty Images)

10 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение Трама о паузе и заявила, что ЕС также приостанавливает свои контрмеры на 90 дней. "Мы хотим дать переговорам шанс. Если переговоры не удовлетворят нас, наши контрмеры начнут действовать", - сказала она.

Последствия торговой войны для мира и США

Глобальная торговая война в первую очередь будет приводить к нарушению цепей поставок многих товаров, ведь на сегодня почти невозможно найти изделие, все элементы которого производятся в одной стране. Тот же американский рынок является зависимым от поставок иностранных составляющих, сырья, энергетических ресурсов и тому подобное.

"Чтобы произвести автомобиль, в одной стране получается металл, в другой стране собирается двигатель, в третьей - весь автомобиль и таким образом мировая торговля обслуживает значительную часть производственных и коммерческих процессов. Трамповская политика не просто нарушает какие-то пропорции обмена, но и коммерческие цепи", - прокомментировал РБК-Украина председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

Эксперт добавил, что торговая война усугубит существующие экономические проблемы и Китая, и самих США. По его словам, пошлину на импорт китайских товаров в США платит не компания-производитель (китайский завод), а поставщик, который покупает товар на этом заводе и привозит его в американский порт на Тихом океане.

Чтобы нивелировать влияние пошлины, поставщик будет просить завод уменьшить цену (вред для Китая), но вместе с тем, он повысит цену для американского потребителя (вред для США).

"Пошлина - это всегда двустороннее оружие. Если ты закрываешься от какого-то товара, то, во-первых, ты наказываешь своих потребителей, потому что они не могут потребить то, чтобы им хотелось по более низкой цене, во-вторых, ты провоцируешь инфляцию (в США - ред.)", - сказал Игорь Бураковский.

Ставки пошлин в размере 100% и более теоретически должны были бы повысить цену товара на рынке США в два раза, но практически - это невозможно, потому что никто не купит товар по такой цене. По словам собеседника РБК-Украина на рынке пластиковой продукции, такие высокие пошлины по-сути равны остановке или существенному ограничению торговли. В подтверждение этой мысли, 9 апреля Всемирная организация торговли заявила, что объем торговли между США и Китаем может упасть на 80%.

Фото: Первым последствием торговой войны Трампа стали тревожные сигналы о падении мировой экономики (Getty Images)

Еще одним следствием резкой политики Трампа станет кризис доверия к США, как к надежному партнеру, особенно со стороны ЕС. "Оптимизм относительно будущих решений экономической политики подорван. Нет никакой гарантии, что это снова не повторится (очередное повышение пошлин - ред.). Хорошие отношения и отношения уже не являются залогом, что тебя не заденет. Соответствующие риски уже включаются в расчеты и анализы", - сказал в комментарии РБК-Украина экономист и экс-советник президента Олег Устенко.

Действия Трампа фактически направлены на слом всей системы мировой торговли. Такое мнение РБК-Украина высказал заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило. Он отметил, что до этого глобальная торговля базировалась на принципах минимизации тарифных и нетарифных ограничений, а Трамп пошел по пути жесткого протекционизма.

"Причем этот протекционизм построен не на экономическом, а на политическом принципе. Введение пошлин, дифференцированных для разных стран, - это чисто политический подход, какими бы экономическими соображениями это не аргументировалось", - сказал он в комментарии РБК-Украина, добавив, что главный результат, которого Трамп уже достиг, - это подорванное доверие.

Неизвестно, удастся ли Трампу устранить дефицит торгового баланса, но уже точно понятно, что такая политика ударит по всем странам мира (включая США) и повлечет за собой новые и новые экономические проблемы. Свидетельством этого являются прогнозы ведущих инвестиционных банков на Уолл-Стрит, которые уже открыто говорят о рецессии мировой экономики и глобальном кризисе в ближайшем будущем.