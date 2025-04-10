ua en ru
Чт, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Китай опустил юань до минимума со времен кризиса 2008 года

Украина, Четверг 10 апреля 2025 10:30
UA EN RU
Китай опустил юань до минимума со времен кризиса 2008 года Фото: Юань упал до минимума финансового кризиса 2008 года (news.cn)
Автор: Александр Белоус

Пекин готовится к затяжному противостоянию с Вашингтоном, используя валюту в качестве инструмента воздействия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Юань упал до уровней, которые в последний раз наблюдались во время мирового финансового кризиса по отношению к доллару.

Китай опустил юань до минимума со времен кризиса 2008 года

Юань также упал до 15-месячного минимума по отношению к корзине валют своих торговых партнеров.

Китай опустил юань до минимума со времен кризиса 2008 года

Ставки на понижение юаня выросли, поскольку Народный банк Китая ослабил свою базовую ставку для подконтрольной валюты шестой день подряд, что свидетельствует о желании Пекина постепенно ослаблять валюту для поддержки экспорта. Фиксированная ставка ограничивает внутреннюю торговлю юаня диапазоном 2% в обе стороны.

Стратегия Китая

Для Китая разумно принять стратегию постепенного ослабления фиксинга юаня, сказал Цзюй Ван, глава отдела валютных операций и стратегии ставок в Китае в BNP Paribas SA. "Это гарантировало бы, что юань будет стабильно отставать от корзины, что является эффективным и не таким уж разрушительным способом управления тарифами".

Китай может переключить свое внимание на экспорт в другие страны-торговые партнеры, поскольку его торговая война с США не показывает никаких признаков окончания. Президент США Дональд Трамп повысил пошлины для Китая до 125%, даже несмотря на то, что он объявил о 90-дневной паузе на тарифы для десятков торговых партнеров. Это произошло после того, как Пекин ввел 84%-ные пошлины на весь импорт США, пообещав "бороться до конца" против пошлин США.

"Народный банк Китая сохранил фиксированный курс доллара к юаню, чтобы закрепить настроения, одновременно ослабив индекс корзины юаня, чтобы повысить конкурентоспособность китайского экспорта по сравнению с торговыми партнерами за пределами США", - сказал Кен Чунг, главный валютный стратег по Азии в Mizuho Bank Ltd.

Манипуляции с валютой

До сих пор Китай воздержался от проведения агрессивной девальвации валюты, поскольку резкое ослабление юаня несет высокие издержки, несмотря на его потенциальную поддержку экспорта. Это может подорвать доверие к китайским активам.

Трамп уже обвинил Китай в манипулировании своей валютой с целью компенсации пошлин, а министр финансов США Скотт Бессент назвал Китай самым злостным нарушителем в международной торговой системе и заявил, что Пекину не следует девальвировать свою валюту на фоне пошлин.

"Значительное обесценивание юаня будет слишком тревожным для рынков и торговых партнеров Китая, и мы не считаем такой исход вероятным", - сказал Вэй Лян Чан, стратег DBS Bank

"Китай может счесть необходимым поддерживать доброжелательные отношения с торговыми партнерами на фоне все более фрагментированной глобальной торговой системы".

Напомним, Дональд Трамп 9 апреля неожиданно объявил об отмене пошлин в отношении крупнейших торговых партнеров. Объявляя о приостановке пошлин, Трамп увеличил тарифы против Китая до 125%. Это было основано, как он написал, "на отсутствии уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам".

Китайские компании, продающие товары на Amazon, готовятся повысить цены для США или уйти с этого рынка из-за "беспрецедентного удара" от повышения пошлин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
В Николаеве из-за ночной атаки были пожары, разрушения и много пострадавших (фото)
В Николаеве из-за ночной атаки были пожары, разрушения и много пострадавших (фото)
DAILY
Судья Михаил Одарюк: До Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Судья Михаил Одарюк: До Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны