Рекордная пошлина США для Китая. Что ждет мировую экономику

Президент США Дональд Трамп реализовал свой ультиматум по отношению к Китаю и поднял пошлину до 104%. Это решение лишает экономического смысла весь китайский импорт в США и подрывает торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.

Подробнее о том, что известно об этом решении на сегодня и его последствиях - в материале РБК-Украина.

Какое решение принял Трамп

8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что по отношению к Китаю вводится пошлина в размере 104%, которая будет взиматься с китайских товаров на границе с США начиная с 9 апреля. По ее словам, такое решение было принято в ответ на то, что Китай не изменил свою позицию относительно введения зеркальных пошлин на товары из США.

Как сообщает ВВС, Левитт также отметила, что Трамп все-таки стремится заключить соглашение с Китаем. "Тарифы вступают в силу сегодня в полночь, но президент верит, что Китай хочет заключить сделку, но не знает как начать... и если Китай протянет руку, чтобы заключить сделку, он (Трамп - ред.) будет чрезвычайно милостив", - сказала она.

По информации Bloomberg, Трамп поручил министру финансов Скоту Бессенту и другим чиновникам провести переговоры с китайской стороной.

Как сообщает Bloomberg, премьер-министр Китая заявил, что его страна имеет достаточно политических инструментов, чтобы компенсировать принятое решение. Издание The Economist привело позицию китайской стороны, в которой Пекин считает, что США не смогут выдержать инфляцию и недовольство своих потребителей.

"Вместо того, чтобы "бороться до конца", им, возможно, придется бороться до тех пор, пока американские потребительские цены не начнут расти или занятость не начнет падать", - описывает позицию китайского правительства The Economist.

Что это означает для международной торговли

Начиная с 9 апреля со всех товаров, поставляемых из Китая на всех таможенных пунктах США, будет взиматься пошлина в размере 104% от их задекларированной стоимости. То есть их цена на внутреннем рынке США после растаможки будет увеличиваться в два раза и они будут терять конкурентные преимущества перед товарами, импортируемыми из других стран или произведенными на территории США.

Фото: С новой пошлиной поставки всех товаров из Китая в США становятся нерентабельными (Getty Images)

Ставка пошлины на значительно более низком уровне, а именно 35%, уже забирает у китайских компаний прибыль от экспортных операций в США. Об этом в комментарии Reuters сказал эксперт компании, анализирующей международную торговлю, Eurasia Group Дэн Ван. Он пояснил, что пошлина в размере выше 35% делает убыточным любой экспорт из Китая в США.

"После этого (увеличения ставки пошлины выше 35% - ред.) Китай вообще не должен ничего экспортировать в США. Это могло бы быть 1000%, но поскольку нет торговли, то и уже нет ущерба", - добавил эксперт. По его мнению, перспективным для Китая на сегодня является европейский рынок.

Каковы последствия такого решения для США

Фондовый рынок США отреагировал на эту новость очередной обвалом. В течение 8 апреля индекс Доу-Джонса, который включает акции крупнейших 30 компаний, упал на 3,5% - до 37 968 долларов, а индекс S&P500, который представляет корзину акций 500 американских компаний с наибольшей капитализацией, потерял 4,3% и опустился до 5 044 долларов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал ЕС пересмотреть свою торговую политику с Китаем после такого решения Вашингтона. Важно отметить, что еще до внедрения новой пошлины, Си Цзипинь планировал поездку в Мадрид на этой неделе.

Согласно сообщению Bloomberg, республиканец Пэт Фэллон заявил, что такой шаг вызовет краткосрочную боль, которая пройдет за несколько месяцев, но Китай при этом ждет медленная изоляция.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш сообщил, что никто не выиграет от этого решения. По состоянию на 21:41 по Киеву, Bloomberg сообщил, что потребители в США начинают скупать все подряд, начиная от оливкового масла и заканчивая айфонами.

Фото: Многие составляющие iPhone производится в Китае (Getty Images)

Развертывание торговой войны между США и Китаем

В начале февраля 2025 года Дональд Трамп подписал указ о введении 10% пошлины против Китая. В ответ Пекин осудил этот шаг и заявил, что обратится за решением этого вопроса во Всемирную торговую организацию.

В начале марта Трамп принял решение о повышении пошлины против Китая до 20%, новая ставка тарифа вступила в силу с 4 марта 2025 года.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин против большинства стран мира. Этот день он назвал "Днем освобождения Америки". Китай получил самую высокую пошлину - дополнительные 34% в дополнение к существующим 20%, таким образом, пошлина для Поднебесной выросла до 54%. Такой шаг Трамп объяснил тем, что Китай имеет самый большой профицит торговли с США. По данным Офиса торгового представительства США, в 2024 году США продали Китаю товаров на общую сумму 143,5 миллиардов долларов, а Китай в Америку - на 438,9 миллиардов долларов. Новая пошлина на все китайские товары должна была вступить в силу с 9 апреля.

Фото: 2 апреля Трамп ввел пошлины против большинства стран мира (Getty Images)

4 апреля, в ответ на решение Вашингтона, Пекин ввел зеркальную пошлину (в размере 34%).

7 апреля Трамп поставил Китаю ультиматум, согласно которому, если Пекин не отменит свое решение, тогда Белый дом введет дополнительную пошлину в размере 50% (конечная ставка пошлины достигнет 104%), которая вступит в силу 9 апреля.

8 апреля Министерство торговли Китая заявило, что американская сторона совершает ошибку за ошибкой, ведет политику шантажа, но Китай будет бороться до конца. После этого, Белый дом выполнил свой ультиматум и увеличил пошлину для китайских товаров до 104%.