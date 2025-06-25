Торговая сделка или "налог мести": США предложили партнерам дилемму о "двух стульях"

Торговые партнеры США имеют возможность избежать так называемого "налога мести", который продвигает президент Дональд Трамп, если пойдут на заключение соглашений с Вашингтоном. Белый дом фактически подталкивает к этому американских партнеров.

Хассетт отметил, что так называемый "раздел 899", который содержится в налоговом законопроекте Трампа, может быть изъят для некоторых стран, если они "опубликуют соответствующие политические заявления". То есть, добавил Хассетт, заключат с Вашингтоном торговые соглашения, отменив налоги на цифровые услуги и налогообложение американских товаров и услуг.

Издание отмечает, что очень маловероятно, что десятки стран внезапно отменят налоги на цифровые услуги, по крайней мере до момента, когда Конгресс примет законопроект Трампа. Дело в том, что эти налоги имеют огромную политическую популярность, особенно в странах Европы.

Налоговый законопроект Трампа также направлен на страны, которые вводят у себя минимальный налог на иностранные товары и услуги в размере 15%. Но и здесь Вашингтон может внезапно выяснить, что не все так просто: даже если торговые партнеры согласятся отменить эти налоги, процесс займет в лучшем случае месяцы.