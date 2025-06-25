ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Торговая сделка или "налог мести": США предложили партнерам дилемму о "двух стульях"

США, Среда 25 июня 2025 23:07
UA EN RU
Торговая сделка или "налог мести": США предложили партнерам дилемму о "двух стульях" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Торговые партнеры США имеют возможность избежать так называемого "налога мести", который продвигает президент Дональд Трамп, если пойдут на заключение соглашений с Вашингтоном. Белый дом фактически подталкивает к этому американских партнеров.

Об этом заявил главный экономический советник Трампа, директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Хассетт отметил, что так называемый "раздел 899", который содержится в налоговом законопроекте Трампа, может быть изъят для некоторых стран, если они "опубликуют соответствующие политические заявления". То есть, добавил Хассетт, заключат с Вашингтоном торговые соглашения, отменив налоги на цифровые услуги и налогообложение американских товаров и услуг.

Издание отмечает, что очень маловероятно, что десятки стран внезапно отменят налоги на цифровые услуги, по крайней мере до момента, когда Конгресс примет законопроект Трампа. Дело в том, что эти налоги имеют огромную политическую популярность, особенно в странах Европы.

Налоговый законопроект Трампа также направлен на страны, которые вводят у себя минимальный налог на иностранные товары и услуги в размере 15%. Но и здесь Вашингтон может внезапно выяснить, что не все так просто: даже если торговые партнеры согласятся отменить эти налоги, процесс займет в лучшем случае месяцы.

"Мы ведем переговоры по налоговым вопросам, и эти налоговые вопросы, которые мы обсуждаем, также влияют на торговые соглашения... Мы собираемся завершить налоговые дела, а затем сразу после этого будет подписано много соглашений", - тем временем уверяет Хассетт.

Что такое "налог мести"

"Налог мести" - это повышение налогов для иностранных инвесторов и компаний из тех стран, где, по мнению Белого дома, "несправедливо" облагают налогами компании из Соединенных Штатов. Например, это касается Канады, Австралии, Великобритании, Франции и некоторых других стран. Они заставляют платить "налоги на цифровые услуги" крупные американские технологические компании - Meta Platforms, которая владеет соцсетью Facebook, Google и другие.

Сам налоговый законопроект сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе США. Трамп требует принять его до 4 июля, что кажется маловероятным, поскольку в документе есть ряд других достаточно спорных моментов, обсуждение которых продолжается.

Торговая война между США и Европой

Вопрос торговых пошлин остро стал на мировой повестке дня с момента прихода Трампа к власти в США. Так, с марта 2025 года США ввели 25%-ные пошлины на автомобили, сталь и алюминий из ЕС, а в апреле - 20%-ные пошлины на другие товары из Евросоюза.

После этого США снизили пошлины до 10% и выразили готовность до 8 июля попытаться провести переговоры по взаимным отменам тарифов и налогообложения, или выгодных торговых соглашений. В ответ на это 27 стран ЕС приостановили свои планы по введению ответных пошлин на некоторые товары США и предложили обеим сторонам установить нулевые пошлины на все промышленные товары.

С того момента переговоры не очень продвинулись. А тупик, куда они зашли, оказался таким, что Трамп даже угрожал с 1 июня ввести на товары из ЕС пошлины в размере 50%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
РФ запустила несколько групп "Шахедов": где предупреждают об угрозе ударов
РФ запустила несколько групп "Шахедов": где предупреждают об угрозе ударов
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины