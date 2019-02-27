У Торецьку затримали бойовика, який охороняв збитий MH17

Зловмисник два місяці охороняв залишки літака

Боевика, который охранял обломки сбитого самолета рейса MH17, пограничники из состава Объединенных сил задержали в Торецке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, правоохранители задержали гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Восток".

В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что 41-летний украинец еще в июле 2014 года, после отбывания наказания за изнасилование в одной из колоний на оккупированной территории, сразу решил добровольно пойти на службу к боевикам. Задачи российских кураторов добросовестно выполнял на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где, со слов задержанного, неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими, что однажды даже привело к расстрелу местной жительницы, которая не выполнила каких-то требований пророссийских наемников.

Подтвердить преступную деятельность задержанного боевика помогли данные из соцсетей, где он "засветился" на фоне обломков сбитого вооруженными формированиями РФ пассажирского самолета "Boeing 777" рейса MH17 малазийских авиалиний. Он почти два месяца осуществлял охрану остатков самолета и вещественных доказательств и подтвердил информацию, что ракета, которой был сбит "Боинг", была выпущена из района оккупированного в то время российскими наемниками населенного пункта Грабово Шахтерского района Донецкой области.

Фото: фото на фоне Boeing 777 (dpsu.gov.ru)

В ноябре 2014 года мужчина через активизацию боевых действий дезертировал из пророссийского бандформирования и длительное время скрывался в оккупированном Енакиево. В феврале этого года решил наладить "мирную" жизнь уже на контролируемой украинским правительством части Донецкой области и с этой целью переехал в Торецк.

По сообщению пограничников территориальным подразделением Национальной полиции в Донецкой области внесены сведения в ЕРДР об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Правоохранителями проводятся дальнейшие следственные действия.

РБК-Украина писало, что СБУ объявила в розыск офицера Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ Олега Иванникова, одного из фигурантов по делу о крушении пассажирского Boeing рейса МН17.

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью сбили пассажирский самолет, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли.