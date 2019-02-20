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СБУ оголосила в розшук фігуранта справи про катастрофу МН17 на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    20.02.2019 - 01:58
СБУ оголосила в розшук фігуранта справи про катастрофу МН17 на Донбасі
Фото: на місці катастрофи МН17 (flickr.com/osce_smmu)

Офіцера ГРУ Олега Іваннікова підозрюють у керівництві терористичною організацією і веденні війни

Служба безпеки України оголосила в розшук офіцера Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації Олега Іваннікова, одного з фігурантів у справі про катастрофу пасажирського Boeing рейсу МН17 над Донеччиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті МВС.

Згідно з внесеною в базу даних сайту міністерства інформацією про розшук, 51-річного Іваннікова розшукують з 21 січня 2019 року за злочини за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації, керівництво або участь у ній) і ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

При цьому, фотографії Іваннікова в базі сайту немає, водночас вона публікувалася в ЗМІ раніше.

СБУ оголосила в розшук фігуранта справи про катастрофу МН17 на Донбасі

Фото: Олег Іванніков (twitter.com/CITeam_ru)

Нагадаємо, в травні 2018 року повідомлялося, що учасники розслідувальної групи Bellingcat дійшли висновку, що "Андрій Іванович" або "Оріон", що фігурує в матеріалах міжнародного розслідування катастрофи рейсу MH17 - це офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков, який раніше служив міністром оборони Південної Осетії.

 

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