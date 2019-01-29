Під Торецьком евакуювали гірників через задимлення у шахті

Інцидент стався через коротке замикання

В поселке Северный под Торецком эвакуировали горняков после короткого замыкания на шахте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что около полуночи поступила информация о пожаре в шахтном стволе на шахте "Северная". На месте инцидента выяснилось, что наблюдается задымление без открытого горения. Как установили спасатели, в электродвигателе подъемника произошло короткое замыкание.

"На момент инцидента в шахте находились 11 горняков, из которых 8 были эвакуированы немедленно и еще 3 подняли на поверхность в 03:36. Все горняки прошли шахтный медицинский осмотр и медицинское освидетельствование", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепровском коксохимическом заводе в Каменском произошел взрыв, в результате чего пострадали пять человек. Как сообщили правоохранители, взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума произошел в цеху по переработке смолы.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).