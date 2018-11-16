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У Торецьку правоохоронці виявили арсенал боєприпасів та ручний гранатомет

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 18:21
У Торецьку правоохоронці виявили арсенал боєприпасів та ручний гранатомет
Фото: виявлені боєприпаси (npu.gov.ua)

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження

У покинутому будинку у Торецьку (Донецька область) правоохоронці виявили арсенал боєприпасів та ручний гранатомет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як зазначається, правоохоронці виявили в одному з покинутих будинків міста 9 ящиків набоїв, гранати та ручний гранатомет, наразі встановлюються особи, причетні до схрону.

Наразі за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

 

Фото: виявлені боєприпаси (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області правоохоронці затримали контрактника однієї з військових частин Збройних сил України, який незаконно продавав набої та вибухівку

Також повідомлялося, що головне слідче управління Генеральної прокуратури України під час санкціонованого обшуку складських приміщень, розташованих на території Житомирської області, виявили товари військового призначення, які були раніше викрадені або ввезені в країну з порушенням митних правил.

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