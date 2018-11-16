ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Торецке правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов и ручной гранатомет

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 18:21
В Торецке правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов и ручной гранатомет
Фото: обнаруженные боеприпасы (npu.gov.ua)

По указанному факту начато уголовное производство

В заброшенном доме в Торецке (Донецкая область) правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов и ручной гранатомет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, правоохранители обнаружили в одном из заброшенных домов города 9 ящиков патронов, гранаты и ручной гранатомет, сейчас устанавливаются лица, причастные к схрону.

В настоящее время по указанному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

 

Фото: обнаруженные боеприпасы (npu.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области правоохранители задержали контрактника одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, который незаконно продавал патроны и взрывчатку.

Также сообщалось, что главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины во время санкционированного обыска складских помещений, расположенных на территории Житомирской области, обнаружили товары военного назначения, которые были ранее похищены или ввезены в страну с нарушением таможенных правил.

В Донецкой области за год спасатели изъяли 3000 снарядов и мин Автомобиль "Вода Донбасса" подорвался на взрывном устройстве
Новости Украины боеприпасыТорецк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь