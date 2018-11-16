В Торецке правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов и ручной гранатомет

Фото: обнаруженные боеприпасы (npu.gov.ua)

По указанному факту начато уголовное производство

В заброшенном доме в Торецке (Донецкая область) правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов и ручной гранатомет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, правоохранители обнаружили в одном из заброшенных домов города 9 ящиков патронов, гранаты и ручной гранатомет, сейчас устанавливаются лица, причастные к схрону.

В настоящее время по указанному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Фото: обнаруженные боеприпасы (npu.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области правоохранители задержали контрактника одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, который незаконно продавал патроны и взрывчатку.

Также сообщалось, что главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины во время санкционированного обыска складских помещений, расположенных на территории Житомирской области, обнаружили товары военного назначения, которые были ранее похищены или ввезены в страну с нарушением таможенных правил.