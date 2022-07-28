RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Торецьку окупанти обстріляли багатоповерхівку: під завалами шукають людину

Фото: у Торецьку під обстріл окупантів потрапила багатоповерхівка (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська сьогодні зранку в черговий раз обстріляли Торецьк Донецької області. Ворожі снаряди потрапили у п'ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Внаслідок обстрілу було частково зруйновано покрівлю та міжповерхове перекриття з п'ятого по третій поверхи будинку. Рятувальники під пошукових робіт дістали трьох людей, двох чоловіків та жінку. Ще одну людину досі шукають під завалами.

"Під завалами можливе перебування ще однієї особи. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Фото: під обстріл окупантів потрапила багатоповерхівка у Торецьку (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, що окупанти продовжують щоденно атакувати Донецьку область. За минулу добу внаслідок обстрілів загинули п'ять мирних жителів.

Через активні бойові дії жителів Донецької області закликали евакуюватися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТорецкДонецька областьВійна в УкраїніДСНС