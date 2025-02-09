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Россия перебрасывает силы под Торецк для наступления на Константиновку, - ISW

Воскресенье 09 февраля 2025 02:32
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Россия перебрасывает силы под Торецк для наступления на Константиновку, - ISW Фото: российские захватчики планируют наступление на Константиновку (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Командование российской армии может перебросить силы с Кураховского направления в направлении Торецка. Враг попытается сформировать ресурс для наступательных операций в направлении Константиновки весной или летом 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным российского источника, военное командование РФ передислоцирует с направления Курахово в сторону Торецка части 102-го и 103-го мотострелковых полков, 163-го танкового полка и 381-го артиллерийского полка, - все из состава 150-й мотострелковой дивизии, - а также части 96-го полка.

Вероятно, командование также перебрасывает силы из состава 150-й мотострелковой дивизии, хотя в ISW отметили, что ранее не наблюдали сообщений о деятельности этого подразделения в Украине.

В то же время, в Институте изучения войны не имеют фактов подтверждений или других сообщений об этой вероятной передислокации.

В отчете также отмечается, что по данным другого российского источника, по состоянию на 8 февраля, элементы 102-го и 103-го мотострелковых полков действуют возле села Дачное в Донецкой области к западу от Курахово.

"Передислокация элементов 8-го Армейского корпуса на Торецкое направление в сочетании с активизацией российских усилий в направлении Часов Яра в течение последних недель, может свидетельствовать о том, что российское командование, вероятно, намерено предоставить приоритет продвижению в направлении Константиновки и давить на фортификационный пояс Украины в 2025 году, как это ранее уже оценивалось ISW", - говорится в отчете Института изучения войны.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте было зафиксировано 125 боевых столкновений. Около половины из них - на Покровском направлении.

В Харьковской области Третья штурмовая бригада разбила колонну элитного подразделения россиян, которое шло на прорыв.

Тем временем Силы обороны продвинулись на 5 километров в Курской области.

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