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Торецьк залишився без води через аварію на водопроводі

Четвер 19 листопада 2020 15:29
Торецьк залишився без води через аварію на водопроводі
Фото: кран (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Донецькій області сталася аварія водопроводу в районі фільтрувальної станції №2 в Горлівці, яку контролюють бойовики. Наразі призупинили подачу води в прифронтове місто Торецьк.

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Вода Донбасу".

Як повідомляється, подачу води через водовід "Горлівка-Торецьк" призупинили для усунення пориву.

Зазначимо, Торецьк - це місто районного значення в Донецькій області. Адміністративно воно підпорядковується Бахмутській міськраді. Населення міста становить 32 027 жителів.

Нагадаємо, раніше через пошкодження водопроводу "Горлівка-Торецьк" без централізованого водопостачання залишились жителі двох міст та трьох сіл міського типу.

Крім того, у Чернівцях сталася аварія на водогоні на проспекті Незалежності, в результаті чого без водопостачання на два дні залишилися десятки вулиць міста.

Також РБК-Україна писало, що у Києві через ремонтні роботи без води залишилася частина міста.

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Новини України Суспільство водопровод

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