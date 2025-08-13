Топовая крыса: Малюк рассказал детали разоблачения Козюры из Антитеррористического центра СБУ

По словам Малюка, подозреваемый признал свою вину и рассказал следователям о методах связи с врагом.

"Он выдал все способы связи, явки, пароли, подходы, точки и контакты", - сообщил глава СБУ.

Как отметил Малюк, задержание стало результатом длительной спецоперации, в рамках которой подозреваемого контролировали круглосуточно в течение нескольких месяцев. Силовики использовали тактику контролируемой передачи дезинформации, чтобы выявить каналы утечки.

"Мы контролируемо давали ему информацию, которую он передавал на ту сторону. И в ФСБ, там, в ладоши они хлопали, и думали, что они получили какие-то топовые данные. На самом деле мы их вводили в заблуждение. Но на определенном этапе уже все дошло до своего логического завершения - было принято решение реализовываться", - пояснил он.

Глава СБУ добавил, что зафиксировано более 14 эпизодов передачи дезинформации, которую в дальнейшем использовал противник. Именно это позволило установить полную картину сотрудничества предателя с российской стороной.

Сейчас Козюра сотрудничает со следствием. Малюк не исключает, что в будущем его можно будет использовать в обмене на украинских военнопленных.

"Есть шанс, что его можно будет обменять на украинских пленных, если он и в дальнейшем будет работать с нами", - подчеркнул глава СБУ.