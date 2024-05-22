Чемпион Италии внезапно сменил владельца: что произошло

Китайский бизнесмен Стивен Чжан потерял контроль над миланским "Интером" в пользу американской фирмы по управлению активами Oaktree Capital Management.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Calcio e Finanza .

Компания Suning Holdings Group осталась без главного футбольного актива – "нерадзурри". Китайский холдинг не смог погасить кредит от американского фонда, поэтому Oaktree перебрал управление клубом.

Компания из Нанкина летом 2016 года выкупила 68,55% акций "Интера", а Чжан стал президентом "Интера" осенью 2018-го. Через 2,5 года "нерадзурри" взяли у Oaktree кредит на 336 млн долларов для покрытия ущерба вследствие пандемии коронавируса.

Срок кредита – 3 года. С того времени Чжан несколько раз договаривался с американским фондом о реструктуризации долга. Китайский бизнесмен в последнее время пытался выбить в Oaktree новую отсрочку.

Американский фонд теперь получил пакет акций "нерадзурри" (99,6%). Первой задачей новые владельцы определили гарантирование операционной и финансовой устойчивости клуба. Менеджмент миланцев ждет косметическое обновление, а большинство управленцев сохранят должности. Впоследствии Oaktree начнет поиск новых акционеров для "Интера".

"Интер" досрочно стал чемпионом Италии после 33-го тура национального первенства. Команда Симоне Индзаги стала недосягаемой для конкурентов. Титул этого года стал 20-м в истории клуба. По количеству Скудетто "нерадзурри" уступают только туринскому "Ювентусу" (36).