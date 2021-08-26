Топ-менеджер БХФЗ виплатила "Дарниці" 250 тис. фунтів

Директорка з розвитку БХФЗ Ірина Ржепецька заплатила фармацевтичній компанії "Дарниця" 250 тис. фунтів (близько 350 тис. доларів). Ця оплата є відшкодуванням юридичних витрат "Дарниці" в судовому процесі проти менеджерів БХФЗ та родини Безпалько у Високому суді справедливості у Лондоні.

Про це прес-служба "Дарниці" повідомила РБК-Україна у відповідь на запит щодо перебігу судового процесу проти менеджерів БХФЗ та родини Безпалько в Англії.

Ірина Ржепецька є донькою Миколи та Людмили Безпалько, котрі з 1994 року на різних посадах керують Борщагівським хімфармзаводом та контролюють більшість акцій цього підприємства.

"Компанія "Метабей", яка належить Ржепецькій, не оскаржувала рішення англійського суду про арешт її рахунків. Пані Ржепецька компенсувала нам витрати на адвокатів, котрі представляли "Дарницю" в англійській справі", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, в основі претензій до Ржепецької у Високому суді справедливості (Лондон) лежить підозра в умисному заподіянні збитків підприємству та його акціонерам на суму як мінімум 6.8 млн доларів США. В жовтні 2017 року найбільший акціонер БХФЗ фармакологічна компанія "Дарниця" (володіє 31% акцій БХФЗ) звернулась до аудиторської компанії "Крестон Джі Сі Джі Аудит" з метою оцінки фінансового стану БХФЗ та для виявлення можливих фактів фінансових зловживань з боку посадових осіб БХФЗ.

Аудитори дійшли висновку, що у 2015-2016 роках 30% всіх платежів БХФЗ за сировину сплачувались на рахунок англійської фірми "Метабей", яка належить Ірині Ржепецькій.

У березні 2021 року Високий суд справедливості у Лондоні арештував рахунки британської компанії "Метабей", яка є посередником при закупівлі заводом фармацевтичної сировини у німецької компанії "Фармаплант".

Крім того, у Господарському суді м.Києва відповідачами в аналогічній справі, окрім самої Ржепецької, є ще 7 топ-менеджерів та акціонерів БХФЗ: гендиректор підприємства до 2018 року Л. Безпалько, гендиректор до 2021 року Ю. Здаревська, гендиректор з 2021 року М. Пасічник, голова Наглядової ради М.Безпалько, член Наглядової ради та заступник гендиректора з інвестиційно-юридичних питань О. Голобородько, член Наглядової ради та комерційний директор Є. Сова, член Наглядової ради та фіндиректор Т. Артеменко. Вважається, що всі ці особи брали свідому участь у виведенні коштів БХФЗ на фірму Ржепецької.

Також у Німеччині та Швейцарії, де у "Метабей" є контрагенти і рахунки, Ірина Ржепецька підозрюється в ухиленні від сплати податків та у відмиванні грошей.