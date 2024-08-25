Топ-генерал США посещает Ближний Восток чтобы предотвратить масштабную войну

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун начал необъявленный визит на Ближний Восток, чтобы предотвратить новую эскалацию в регионе из-за угрозы атаки Ирана на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Генерал начал свою поездку с Иордании, а в ближайшие дни планирует также посетить Египет и Израиль, чтобы выслушать мнения военных лидеров.

Визит происходит в то время, когда США пытаются заключить соглашение о прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС, которое, по словам Брауна, "поможет снизить температуру", если оно будет достигнуто.

"В то же время, я обсуждаю с моими коллегами, что мы можем сделать, чтобы сдержать любую более широкую эскалацию и гарантировать, что мы делаем все необходимые шаги, чтобы избежать ... более широкого конфликта", - сказал генерал.

Он также отметил, что "мы (США. - ред.) привлекли дополнительные силы и средства, чтобы послать мощный сигнал для сдерживания более широкого конфликта... а также для защиты наших войск в случае нападения на них". И подчеркнул, что защита американских войск "является первостепенной".

"Мы остаемся на позициях, наблюдая за (разведкой) и передвижением сил", - отметил Браун.

Генерал не стал предполагать, что может сделать Иран и его союзники, но сказал, что надеется обсудить различные сценарии со своим израильским коллегой.

"В частности, когда я буду общаться с моим израильским коллегой, как они могут отреагировать в зависимости от реакции, которая поступит от "Хезболлы" или Ирана", - сказал Браун.