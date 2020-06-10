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Топ-посадовця "Укроборонпрому" викрили на розголошенні держтаємниці

Новини » Надзвичайні події     10.06.2020 - 11:38
Топ-посадовця "Укроборонпрому" викрили на розголошенні держтаємниці
Фото: будівля СБУ (РБК-Україна)

Посадовцю повідомлено про підозр

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) викрили на розголошенні держтаємниці генерального директора одного з держпідприємств концерну "Укроборонпром". Він залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого закінчився.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, не зважаючи на відсутність допуску до державної таємниці у свого заступника, гендиректор допустив його до документів. Вони, зокрема, стосувались розробки та виробництва засобів захисту інформації для використання військовими у зоні операції Об’єднаних сил (ООС).

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу України. Посадовцю повідомлено про підозру.

Нагадаємо, Міністерство оборони презентувало зміни до закону про державну таємницю.

Раніше президент призначив начальника департаменту охорони держтаємниці СБУ.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Укроборонпромгостайна
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