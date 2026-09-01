ТОП-50 самых влиятельных женщин финтеха: в список вошла CEO Universal Bank

Как проводят исследование

Исследование фокусируется на женщинах, которые не только занимают руководящие должности, но и оказывают непосредственное влияние на развитие финансового рынка: внедряют инновации, развивают команды, принимают стратегические решения и запускают новые продукты.

За годы, в течение которых УАФИК проводит рейтинг, украинский финансовый сектор значительно изменился: цифровые сервисы стали основным каналом взаимодействия с клиентами, технологии все глубже интегрируются в финансовые продукты. Способность быстро адаптироваться к изменениям стала одним из ключевых условий работы.

CEO Universal Bank – в списке

Одной из участниц ТОП-50 стала CEO Universal Bank Ирина Староминская. Для нее это уже шестое подряд попадание в рейтинг.

"Меня вдохновляет возможность превращать сложные вызовы в решения, которые меняют финансовый рынок и улучшают опыт миллионов людей. Для меня лидерство сегодня – это не столько о позиции или статусе, сколько о способности влиять на изменения и отвечать за результат. Особенно в финансовом секторе, где своевременные решения оказывают непосредственное влияние на развитие бизнеса, команды и доверие клиентов", – отметила глава правления АТ "Універсал Банк".

Что известно об этом рейтинге

Рейтинг "ТОП-50 самых влиятельных женщин финтеха" является независимым отраслевым исследованием и платформой признания лидерства женщин, формирующих будущее финансового сектора Украины.

Как отмечают организаторы, за каждой номинацией стоят конкретные решения, продукты, команды и результаты, изменяющие финансовый рынок страны.