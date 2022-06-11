Мародерила разом з окупантами. В Ірпені викрили колаборантку

Правоохоронці викрили в Ірпені Київської області ще одну прихильницю "русского мира". Під час окупації вона допомагала російським солдатам мародерити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ в Telegram .

Під час того, як в Ірпені перебували російські війська, 45-річна місцева жителька розповідала окупантам, де знаходяться будинки заможних родин. Вона разом з ворогом обкрадала помешкання.

У будинку колаборантки знайшли російську символіку, а також викрадені речі - побутову та комп’ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні вироби, одяг і навіть колекційний алкоголь та парфуми.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Діям жінки буде надана остаточна правова кваліфікація.