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Мародерила разом з окупантами. В Ірпені викрили колаборантку

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Ірпінь, Субота 11 червня 2022 12:59
Мародерила разом з окупантами. В Ірпені викрили колаборантку Фото: в Ірпені викрили ще одну колаборантку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили в Ірпені Київської області ще одну прихильницю "русского мира". Під час окупації вона допомагала російським солдатам мародерити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ в Telegram.

Під час того, як в Ірпені перебували російські війська, 45-річна місцева жителька розповідала окупантам, де знаходяться будинки заможних родин. Вона разом з ворогом обкрадала помешкання.

У будинку колаборантки знайшли російську символіку, а також викрадені речі - побутову та комп’ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні вироби, одяг і навіть колекційний алкоголь та парфуми.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Діям жінки буде надана остаточна правова кваліфікація.

Нагадаємо, окупанти у Київській області хотіли видати жителям радянські паспорти.

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Ирпень Міністерство внутрішніх справ України
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