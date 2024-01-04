Топ-5 претендентов на чемпионство НБА. Где в списке команды украинцев

Каждая из команд Восточной и Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграла уже более 30 игр. Восточную часть возглавляет "Бостон Селтикс", Западную - "Миннесота Тимбервулвс".

При написании материала использовались данные сайта NBA.com, Basketball-Reference.com, а также анализ суперкомпьютера BETSiE, опубликованный на вебсайте SportsHandle.

РБК-Украина оценило текущее положение в регулярном чемпионате и сравнило его с результатами прошедших 5 лет, чтобы попытаться спрогнозировать победителя НБА в 2024 году.

Турнирная таблица Восточной конференции НБА по состоянию на 4 января 2024 года

Турнирная таблица Западной конференции НБА по состоянию на 4 января 2024 года

"Бостон Селтикс" и "Милуоки Бакс" (шанс на победу - 15%)

Согласно данным суперкомпьютера BETSiE, проанализировавшему более 100 000 вариантов развития сезона 2023/2024, одинаковый шанс на победу в плей-офф имеют сразу два представителя Восточной конференции: "Бостон Селтикс" и "Милуоки Бакс".

Сейчас обе команды идут "ноздря в ноздрю". Очная игра между лидерами запланирована уже на 12 января, так что у команды Адриана Гриффина будет шанс сократить отставание.

"Бостон Селтикс" (фото: instagram.com/celtics)

Следует помнить, что в финал плей-офф сможет войти только один представитель Восточной конференции. Если команды закончат сезон на таких же позициях, что и сейчас, то встретиться они смогут только на стадии полуфинала.

Кстати, после 32 недели в сезоне 2022/2023, как "Селтикс", так и "Бакс" шли на тех же 1-й и 2-й позициях. Правда, тогда у бостонцев было на 3 победы меньше, а у их соперников - на две.

"Денвер Наггетс" (шанс на победу – 10%)

Однозначным победителем Западной конференции и следующим претендентом на чемпионство в плей-офф BETSiE считает "Денвер Наггетс". После 35 игр подопечные Майкла Мелоуна идут на третьей позиции Западной конференции и имеют лучшую статистику заброшенных очков.

Похожая ситуация была в сезоне 2020/2021 у "Милуоки Бакс". После 32 игр команда также занимала третье место с 20 победами и 13 поражениями. Тогда "олени" удержали третью позицию в конференции, а затем выиграли плей-офф, в четвертьфинале преодолев второе место турнирной таблицы - "Бруклин Нетс".

Что касается "Наггетс", то в этот же период 2023 года они лидировали в Западной конференции. Более того, команде удалось удержать такое преимущество до конца, а в плей-офф уверенно обыграть всех соперников (4-1, 4-2, 4-0, 4-1) и выиграть НБА.

Очные поединки с лидерами конференции у "Денвера" еще не скоро, однако при отсутствии поражений в следующих поединках "Нетс" может не только гарантировать себе место в плей-офф, но и побороться за лидерство в региональном чемпионате.

"Миннесота Тимбервулвз" (шанс на победу - 8%)

Баскетбольный клуб из Миннесоты возможно не был главным фаворитом суперкомпьютера в начале сезона, однако приобрел такой статус во время розыгрыша.

"Тимбервулвз" возглавляет Западную конференцию НБА с 24 победами и 8 поражениями. При этом у "Миннесоты" второй самый низкий показатель пропущенных очков после "Хьюстона". Это который раз доказывает, что команда является одним из лучших оборонных коллективов Лиги.

За последние 20 лет лучшим достижением "Тимбервулвз" была 7 позиция Западной конференции в 2021-2022 годах и проход в первый раунд плей-офф в том же сезоне.

"Миннесота Тимбервулвз" (фото: instagram.com/timberwolves)

"Финикс Санз" (шанс на победу – 7%)

Также победы в плей-офф по версии BETSiE заслуживает "Финикс". Несмотря на затруднительное положение в турнирной таблице у "Санз" остаются шансы не только на прямое попадание в плей-офф, но и на успех в матчах на вылет. Для того чтобы гарантировать себе участие в финальной части сезона, подопечным Монти Уильямса нужно выиграть по меньшей мере еще 30 из 47 оставшихся игр.

К слову, история знала немало примеров "возвращений" из нижней части таблицы. Так, в сезоне 2021/2022 "Бостон Селтикс", получивший 16 побед и 19 поражений после 35 игр, смог не только до завершения конференции подняться на вторую позицию, но и дойти до финала плей-офф.

"Финикс Санз" (фото: instagram.com/suns)

Где команды украинцев

В этом году в НБА выступают два украинских баскетболиста. Это Алексей Лень и Святослав Михайлюк.

Алексей защищает цвета "Сакраменто Кингз". Он пропустил часть сезона из-за травмы лодыжки, однако все равно помог своей команде в 15 поединках, проведя на поле в среднем 9,5 минут.

В настоящее время "Сакраменто" находится на пятой позиции в Западной конференции и на втором месте Тихоокеанского дивизиона. Суперкомпьютер оценивает шансы "королей" на победу в Лиге в 2,4%.

Алексей Лень (фото: instagram.com/alexlen_25)

Что касается Святослава Михайлюка, то его "Бостон Селтикс", как уже отмечалось, возглавляет НБА. Правда, заигранным в сезоне украинский баскетболист был не часто. Так, он сыграл в 16 поединках и провел на поле всего 150 минут.

Святослав Михайлюк (фото: instagram.com/sviat_10)

Можно еще говорить о Дмитрии Скапинцеве, который дебютировал в Лиге совсем недавно. После травм Митчелла Робинсона и Джерико Симса украинцу предложили подписать контракт с командой 23 декабря 2023 года.

В тот же день спортсмен дебютировал за "Никс" в матче Нью-Йорка против "Милуоки Бакс" и стал девятым украинцем в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Однако впоследствии легендарный клуб отчислил украинца. Дальнейшая судьба Дмитрия в НБА пока не известна. Тем временем его уже экс-команда идет на восьмой позиции Восточной конференции. Ее шанс на чемпионство в чемпионате суперкомпьютер оценивает в менее 1,5%.

Дмитрий Скапинцев (фото: instagram.com/d.skapintsev)